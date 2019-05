Los 3 mejores tintes de henna para pintarte el cabello sin maltratarlo ni dañarlo

Un tinte natural que no daña y es suave con el cabello.

Existen tintes para el pelo que no maltratan ni dañan el cabello. La henna para el cabello es un excelente alternativa para cambiar de color de pelo, es un tinte que no tiene peróxido ni amoníaco. La henna es proveniente de una planta que funciona como un pigmento que puede ser usado para la piel y en el cabello. Para que la henna funcione correctamente y tengas el color deseado necesitas tiempo y organización. Pues tú podrás decidir el tono en algunos productos de henna, es importante que cuando prepares tu tinte no uses ningún utensilio de metal. Te damos 3 alternativas para que cambies de look.

1. Surya Brasil: henna con una tonalidad café claro

El usar henna para el pelo ayuda a que el color penetre a profundidad, tiene ingredientes botánicos. Ayuda a dar una coloración simultánea y un tratamiento de acondicionamiento a tu cabello. Si tienes muchas ganas de probar un tinte de henna, pero no sabes cómo combinar los ingredientes para obtener el color deseado, este tinte de henna solo necesitarás colocarlo en tu pelo.

Esta es una tonalidad café si tienes un cabello marrón o negro necesitas dejarlo actuar 60 minutos, pero si tu cabello es rubio o muy claro con 30 minutos es el tiempo ideal. Es un tinte natural que cubre canas y no reseca tu pelo.

2. Henna: un tinte natural que tapa las canas y dura hasta 6 semanas

Esta henna tiene una tonalidad café. Al usar henna no tienes mucha alternativa de gama de colores, este es un tono marrón medio. De acuerdo al tono de tu cabello, será el color que obtendrás es recomendable que lo dejes actuar al menos 30 minutos y 60 como máximo. Un tinte de henna puede cubrir las canas y el tinte puede durar hasta 6 semanas.

Lo ideal es que uses henna cuando no quieres dañar tu cabello, pero quieres tapar unas cuantas canas. Es ideal para cabellos dañados, pero quieres teñir tu pelo. La henna, es un producto que no es dañino o irritable, se puede usar incluso en mujeres embarazadas.

3. The Henna Guys: controla la tonalidad del tinte

Este polvo de henna es para que tu puedas deducir la tonalidad. Aunque el proceso es largo y requiere de tiempo y dedicación, no dañará tu pelo. Tu podrás manipular el color de tu tinte, un truco es que si quieres un tono rojizo o morado puedes colocar un poco de vino tinto. Incluso puedes crear unas luces sino quiere pintar todo tu pelo.

Cuando uses este tipo de tinte, cubre la habitación en la que te aplicaras la henna pues su pigmento puede ser muy fuerte. Este henna para el cabello tiene 60% de satisfacción.

