Los 3 mejores tintes naturales que no maltratan ni dañan tu cabello

Luce un nuevo look sin el cabello maltratado.

Si quieres cambiar tu look o quieres tapar las canas, te damos una alternativas que son tintes sin amoniaco ni peróxido. El usar estos tintes naturales para el pelo, ayudan a que no se maltrate, rompa o se haga delgado. Si tienes un cabello dañado y usas estos tintes naturales, te recomendamos que uses mascarillas y sueros para que tu pelo se pueda recuperar.

1. The Henna Guys: henna para un color libre de peróxido y amoníaco

El usar henna para el cabello, es más común y más sano. Pues es una pintura vegetal que se adhiere a tu pelo. Aunque hay hennas que tu debes de hacer el color, esta presentación ya tiene un tonalidad para que tu solamente la apliques, debes saber que no uses utensilios de metal cuando apliques henna, pues esto afecta su composición.

El aplicar henna para el cabello, requiere tiempo, pero los resultados son muy satisfactorios. Es un tinte sin peróxido y amoníaco. El usar henna para el cabello no es como un tinte, pues no tienes muchas tonalidades. Esta henna tiene 4 estrellas.

2. ONC NATURALCOLORS: un tinte natural con aceite de argán y coco

Este tinte natural se aplica con calor, para aumentar el pigmento. Cuando apliques tu tinte natural, debes colocar calor con un secador por unos 10 minutos. Esto ayudará abrir las cutículas y los colores natural se puedan impregnar en tu pelo. Es un tinte natural que tiene aceite de argán orgánico, aloe vera, extractos de naranja, manzanilla, aceite de coco, vitaminas C y E, por lo que cuando lo apliques no lo sentirás reseco.

Afortunadamente este tinte natural tiene diferentes tonalidades, por si quieres un tono rubio o si deseas uno más oscuro. Toma tu tiempo para aplicar este tinte, pues a pesar que es natural requiere de tiempo.

3. John Frieda: agrega color en la regadera

¿Por qué no agregar un poco de color a tu cabello en la ducha? Este es un tratamiento para el cabello que da color, si tu pelo es marrón y quieres tapar unas canas, es perfecto pues solo debes de aplicarlo después del shampoo y acondicionador, puede ser aplicar diario. Es un producto libre de amoníaco y peróxido.

Aunque no específicamente un tinte, te ayudará a que no tengas que retocar tu pelo cada mes por tapar algunas canas. Le da brillo y le un color parejo y natural. Se recomienda que uses la línea completa para mayores resultados

