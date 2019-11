Los 3 mejores tipos de telas para usar durante la menopausia y sentirte más fresca

Telas que ayudan a resfrescar tu piel.

La menopausia es un etapa de la mujer que puede ser muy difícil sobrellevar, es importante que sepas cómo manejarlo que tengas un tratamiento oportuno y hasta pongas atención en la ropa que usas. Hay telas que son sofocantes, asfixiantes y muy pesadas. Hay telas que son perfectas para que tu cuerpo transpire y te sientas cómoda. Además que si sudas no huele cómo otras telas como el poliéster por ejemplo.

El algodón es perfecto para esos días en los que los sofocos no se calman, pues es una tela muy transpirable, delgada, cero irritante, suave y además de ser ligera. Hay un sinfín de productos hechos de algodón, desde ropa interior hasta vestidos. Cuando estés en busca de una prenda con algodón, mira la etiqueta pues muchos tienen una combinación de poliéster, spandex y más.

Esta blusa, está hecha de 100% de algodón y lo mejor es que se seca muy rápido al ser una tela ligera.

El bambú es un excelente material y más aun para dormir, pues es una tela fresca, cómoda, transpirable, ligera y puede absorber la humedad sin producir malos olores, es hipoalergénica, o sea que si eres una mujer con piel sensible no te irritara. Por eso te recomendamos dormir con una pijama de bambú, te ayudará a que respire tu piel y no te sientas abochornada.

Igualmente puedes usar un pantalón y mantas de bambú. En Amazon hay una gran selección que se adaptara a tu tipo de cuerpo y estilo.

Una de las telas que se deben de usar en la menopausia es el lino. Te permite estar fresca sin importar el clima o la temporada. Es una fibra vegetal, es resistente, transpirable, ligera, es hipoalergénica e incluso mejora la circulación pues no tiene tu piel ajustada pues no es una prenda que te apriete.

Estos pantalones son ligeros y de hecho tiene un atuendo muy elegante. Cuando busques una prenda de lino, lee la etiqueta pues muchos la combinan con otras tela y el porcentaje de lino es muy bajo.

