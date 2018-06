Los 3 productos más recomendados para eliminar los hongos de las uñas y los pies

Si le funcionan a muchs, también te pueden funcionar a tí...

Los hongos son muy comunes entre los adultos. Son una infección grave, no peligrosa, pero si muy molestosa para muchos. Puede ser recurrente si no se trata correctamente. Para quienes tienen esta enfermedad deben cuidar sus manos y pies más que cualquier otra persona, ya que puede regarse a otras áreas del cuerpo si no le das el especial cuidado que merece. Hay personas que no saben qué utilizar para frenar esta enfermedad de la piel, por eso, nos dimos a la tarea de buscar los que son más recomendados para compartirlos aquí contigo y ayudarte con este problema.

1. Unguento Aloe Vesta:

El ungüento antifúngico ConvaTec Aloe Vesta está especialmente formulado para el tratamiento de infecciones fúngicas superficiales. Este ungüento es ideal para el pie de atleta. Entre sus ingredientes contiene aloe, tiña, atipia y 2% de nitrato de miconazol en una base protectora de la piel.

El empaque es de tamaño grande lo que lo hace ideal para quienes necesitan usar mucha cantidad. La mayoría de los tubos de crema para pies son pequeños y debes comprar múltiples tubos hasta que desaparezca tu problema. Este producto en adición a eliminar el hongo, humecta a profundidad la piel. Disponible en Amazon por menos de $15.

Bálsamo con eucalipto, lavanda, cera de abejas y hierbas naturales con efectos terapéuticos. Puede ser aplicado en pies, cuero cabelludo, brazos, piernas y la piel del rostro. No contiene fragancias ni conservantes artificiales.

Hidrata la piel agrietada, seca, escamosa e inflamada mientras ataca y previene de hongos. Recomendado en deportistas y personas que realizan ejercicio físico a diario. La encuentras en Amazon por menos de $40.

3. Avo – aceite de árbol de té:

Fórmula a base de aceite de árbol para ser aplicada en uñas y cuero cabelludo. Incluye gotero para fácil aplicación. Diluido en agua puede ser usado para desinfectar espacios y superficies del hogar.

El aceite de árbol de té tiene propiedades antibacteriales, antivirales y antimicóticas que penetran en los tejidos o superficies para desinfectar y proteger de hongos y bacterias fáciles de agarrar. Disponible en Amazon por menos de $20.