Los 4 artículos de limpieza de As Seen On TV que te ayudara a limpiar más rápido

Lo último en productos para realizar un mantenimiento completo a tu casa.

Siempre queremos que nuestras casas luzcan perfectas para compartir con nuestras familias, recibir la visita de amigos o simplemente disfrutar en el calor de hogar. Sin embargo, las rutinas de limpieza que muchas veces utilizamos, nos consumen gran cantidad de tiempo que pudiéramos invertir en otras actividades. Pensando en esto, los productos de As Seen On TV ha diseñado los mejores artículos de limpieza para que ahorres tiempo. A continuación te presentamos 4 de los disponibles en Amazon.

1. Hurricane Spin Scrubber: Fregador Giratorio

Es un cepillo frecuencial inalámbrico recargable que hace de la limpieza de tu ducha, cerámicos y accesorios un proceso más rápido y sencillo; para que así tengas un resultado brillante y puedas esterilizar cada área de tu casa de forma más eficiente.

Incluye baterías recargables, y su cabezal gira hasta 300 veces por minuto. Su increíble torque hará que puedas quitar las manchas más persistentes de calcio, jabón y agua con facilidad y lo mejor de todo, podrás limpiar por completo cada habitación de tu casa sin maltratar tus manos.

2. Magic Sponge: Pack de 4 Esponjas de Microfibra

Estas esponjas para tu cocina están elaboradas con microfibra de dos caras para que al limpiar puedas atrapar la suciedad, humectar el área y no dejar las partículas que suelen desprender las esponjas tradicionales.

Te permiten limpiar tu vajilla de forma más fácil y sin tener que utilizar productos químicos abrasivos. Cada uno de sus lados está diseñado para una limpieza profunda y además, su tejido de microfibras la hace una esponja con cualidades super absorbentes.

3. Spin Broom Sweeper: Escoba giratoria

Un limpiador automático que no requiere de bolsas, filtros, baterías o electricidad para funcionar. Este producto cuenta con un sistema de limpieza patentado que le permite trabajar eficientemente, solo con empujarlo hacia adelante y hacia atrás. Sus pinceles giratorios integrados levantarán, barrerán la suciedad y eliminarán los residuos de polvo automáticamente.

Puedes usarlo en todas las superficies de suelo duro como madera, azulejos, mármol, linóleo y vinilo. Este limpiador es ligero, cómodo y silencioso; además se puede extender para que alcances zonas de difícil acceso.

4. TENGYES: Removedor de Pelo de Mascotas

Este removedor de pelo de mascotas te ahorra tiempo y dinero. Consiste en un rodillo giratorio que quita pelusas. Su base es reutilizable y cuenta con la función de autolimpieza sin necesidad de utilizar baterías.

Te ayuda a eliminar rápidamente polvo, pelusas y pelos de mascotas de tus muebles y alfombras. Este producto ha sido diseñado para ser dos veces más rápido y eficiente que un cepillo quitapelusas de doble cara.

