Los 4 mejores aceites naturales que fortalecen y aumentan el grosor del cabello

Ten un cabello más resistente y fuerte.

Si tienes un cabello muy débil, lo haz teñido mucho o ya está muy maltratado y dañado, un aceite podrá reparar y hacer que cada pelo sea más resistente a cualquier daño, asimismo podrá aumentar su grosor y notarás más volumen y densidad en tu cabello. Estos tratamientos son muy sencillos y contienen aceites naturales ideales para cualquier tipo de cabello.

1. Pure Body Naturals: aceite de ricino para fortalecer y reparar el daño

El aceite de ricino es excelente para hacerlo más fuerte, aumente su volumen y ayude a su crecimiento pues tiene vitamina E, antioxidantes y muchas proteínas que el cabello pierde por daños. Para usarlo lo puedes aplicar como una mascarilla. Para hacerlo cuida la cantidad de producto y evita que tengas mucho en el cuero cabelludo, más si tienes un pelo graso.

Aplica en el pelo al menos 2 veces a la semana. Lo puedes aplicar también en las puntas como un suero, e incluso en la piel para eliminar las estrías y cicatrices. Este aceite tiene 4.5 estrellas.

2. Furterer: aceite de naranja y lavanda que exfolia el cabelludo y lo hace más fuerte

Este es un tratamiento para fortalecer el cabello desde la raíz y limpiar a profundidad el cuero cabelludo. Si tienes un pelo graso y tu shampoo no elimina el exceso de sebo, este aceite ayuda a desintoxicar el cuero cabelludo mientras lo cuida. Se debe de aplicar en el cuero cabelludo al menos unos 10 minutos y después de lavar con shampoo. Es normal que sientas un poco de calor en el cuero cabelludo mientras lo aplicas, pero al poco tiempo desaparezca.

Si tienes un cuero cabelludo muy sensible, no es muy recomendable. Sus principales ingredientes son aceite de lavanda y naranja, que juntos fortalecen y nutren tu cabelludo. Un aceite para el cabello con 4.4 estrellas.

3. Soulflower: 2 aceites que sellan las puntas, evita la caída del cabello y engrosa el pelo

El aceite de ricino y romero, hacen que tu cuero cabelludo no tenga exceso de sebo, fortalece el cabello desde el folículo piloso, evita el encrespamiento, ayuda a que no se te caiga el pelo y puede sellar las puntas abiertas. Lo puedes usar como una mascarilla o como un suero. Si tienes un cabelludo muy graso procura no abusar de este producto.

Ten un cabello con vida, sano y con brillo con aceites naturales. En tan solo unas semanas notarás la diferencia y amarás los resultados. Es un producto puro sin siliconas a un precio accesible con más de 71% de satisfacción.

4. Naturalicious: aceite de almendras para un cabello espectacular

El aceite de almendra es uno de los mejores para fortalecer el cabello. Pues lo engrosa y lo hace más elástico. Incluso puede ser usado en las pestañas y cejas, para que se vean más tupidas y puedan rellenar esos espacios más rápido. El aceite de almendras lo puedes usar de medios a puntas cuando tu cabello está húmedo, con 2 gotas será más que suficiente.

También lo puedes aplicar el en cuero cabelludo. Es un producto libre de siliconas y no causará irritación en tu piel ni cuero cabelludo. Pues es muy suave y puro. Esta es una presentación que te durará por varios meses.

