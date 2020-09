Los 4 mejores jabones de leche de cabra para combatir la piel seca y el acné

Cuidado Personal

Las opciones naturales siempre serán el mejor aliado para el cuidado de tu piel.

El jabón de leche de cabra es una forma natural de abordar los problemas cutáneos difíciles, desde el eczema hasta el acné. Llenos de vitaminas y minerales, junto con péptidos (ácidos grasos naturales), los jabones elaborados con leche cruda de cabra ayudan a equilibrar el pH de la piel, además de humectar e hidratar profundamente.

Más suaves al uso que los jabones de aceite de árbol de té, estas fórmulas de jabón natural de leche de cabra pueden ayudarte a recuperar la hermosa piel que tenías cuando más joven; además de brindarte un aspecto más saludable.

1. Jabón cremoso de leche de cabra con ingredientes orgánicos naturales (Paquete de 4):

Este jabón de leche de cabra 100% hecho a mano huele riquísimo con aromas a coco, mango-papaya, plumeria, y tormenta tropical. Este jabón de leche de cabra está cuidadosamente elaborado para garantizar la calidad en cada lote. Con una espuma súper cremosa, hidrata tu piel y la deja con una sensación de hidratación, incluso después de enjuagarte.

Hechas en Oregón con leche de cabra fresca de origen local, estas barras están cortadas a mano y empaquetadas inteligentemente para dar como regalo, o para tu propio uso si tienes la piel sensible y seca. No contienen fragancias artificiales, tintes químicos ni colorantes artificiales.

2. Jabón de leche de cabra Bay Rum – Barra hecha a mano:

A veces, las personas con la piel sensible también tienen el sentido del olfato muy sensible. Es por eso que este jabón de leche de cabra hecho a mano de Legend’s Creek Farm es ideal para esas personas. La barra de aspecto rústico, está elaborada sin fosfatos, sulfatos ni parabenos, y como no tiene fragancia, puede evitar las irritaciones de la piel que a menudo provocan.

Contiene muchos ingredientes de lujo para hacer que tu piel sea suave y flexible, incluidos los aceites de oliva, coco, karité y cáñamo. Estos dejan la piel profundamente hidratada y limpia. También contiene avena calmante para la piel, que es una gran ayuda para las personas con eczema y psoriasis. Dado que estamos enfocados en el ingrediente principal, la leche de cabra, este jabón garantiza que está hecho con “leche de cabras felices”. Este jabón sin perfume de Legend’s Creek Farm, fabrica 14 combinaciones de fragancias diferentes de jabón de leche de cabra, desde piña colada hasta pachulí. Para mantener tu piel súper suave e hidratada.

3. Barra de jabón de carbón activado (Paquete de 3):

Jabón facial y corporal de carbón natural, para el acné, y para pieles con problemas. Hecho con barro del mar muerto, leche de cabra y aceite esencial de menta. Si sufres de acné, brotes frecuentes, y de piel demasiado grasa, este jabón podría mejorarte. El aceite de oliva, el aceite de coco y el aceite de palma sostenible se combinan con la leche de cabra para hidratar y limpiar.

El carbón activado extrae las toxinas de la piel irritada y propensa a los brotes, y el lodo del Mar Muerto proporciona una dosis de minerales útiles. Este jabón hecho a mano está perfumado con aceites esenciales de menta, romero y eucalipto, para brindar una experiencia de aromaterapia a tu rutina de limpieza. Un beneficio adicional es que todos estos aceites también son naturalmente antibacterianos y antimicrobianos, lo que los hace especialmente adecuados para combatir el acné. Hecho en pequeños lotes de solo 360 barras cada uno, este jabón está hecho por verdaderos dueños de cabras.

4. Jabón de leche de cabra con manteca de karité y miel de manuka:

Este jabón de leche de cabra de la marca Sunaroma profundamente acondiciona, y combate la piel seca y envejecida. En primer lugar, contiene leche de cabra nutritiva de forma natural, y es rica en proteínas y vitaminas. Este jabón 100% vegetal no irrita ni reseca la piel sensible. Rico en ácidos grasos, deja la piel suave al tacto, mientras que exfolia suavemente para revelar una textura de piel más suave. Está enriquecido con manteca de karité hidratante, conocida por brindar una hidratación profunda y suavidad, al tiempo que reduce los signos del envejecimiento.

Otro ingrediente principal es el Manuka Honey. Conocido por sus propiedades antibióticas y antibacterianas naturales, puede ayudar a calmar la piel que se irrita fácilmente y también combate el acné. Además, ayuda a promover la renovación y reparación celular natural, dándote una piel de aspecto más joven desde lo más profundo. Certificado por Rainforest Alliance, es libre de sulfatos, parabenos y crueldad. s

