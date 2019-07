Los 4 mejores mata moscas para los días de camping al aire libre

Libérate de las molestas moscas de una vez por todas.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, y por ello merece especial cuidado pues está expuesta constantemente al exterior para protegernos del frío, el calor y de cualquier elemento que se encuentre en el aire incluyendo las bacterias y picadas de mosquitos, zancudos y otros animales. Cuando nos encontramos al aire libre es cuando somos más propensos a los insectos, y es por eso que en el mercado existe una gran variedad de opciones para poder librarte de ellos, como los mata moscas que te recomendamos a continuación:

Hechos de material de plástico no tóxico, este mata moscas es inofensivo y fácil de llevar a todas partes. Viene en diversos colores y con un orificio en el extremo para colgar.

Es súper práctico y te permitirá disfrutar al aire libre alejando al mismo tiempo cualquier plaga que llegue a perturbar la tranquilidad.

Este mata insectos de un solo giro permite exterminar cualquier plaga cercana a tu piel, viene con una potente rejilla de 4000 voltios y cargador USB con batería más una luz LED integrada.

Esta raqueta es muy práctica y puedes llevarla donde sea, siempre que la mantengas recargada y de manera fácil liberarte de picaduras.

Este mata moscas tiene una potente red de 3000 voltios eliminando moscas, mosquitos y otros insectos voladores. Se conecta a un dispositivo USB para cargar de manera rápida y además viene con un sistema de iluminación LED.

Tiene un malla exterior de acero inoxidable que no permite el paso de la plaga, por lo que no quedará atrapada y no tendrás que limpiarlo.

4. Paquete de 10 mata moscas de plástico

Estos tiradores elaborados en plástico no son tóxicos y no necesitan pilas. Tiene un mango de agarre que permite eliminar plagas a distancia.

Viene en varios colores divertidos y hasta los niños pueden usarlos para también estar protegidos, porque es una herramienta inofensiva para ellos.

