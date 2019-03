Los 4 mejores procesadores de alimentos para preparar las mejores salsas y aderesos

Las salsas serán las nuevas reinas de todas tus comidas.

Una de las cosas más tediosas que tenemos que hacer al momento de cocinar es picar las hortalizas y vegetales. A algunos no les gusta porque les quita tiempo, otros porque no saben cuál es la mejor técnica para lograr el tamaño que desean. Esto no debe ser un problema ni debe ser un motivo para dejar tus platos a medias por la falta de una buena salsa o adereso. Es por ello que aquí te dejamos los 4 mejores procesadores de alimentos que debes tener en tu cocina.

1. Procesador Hamilton Beach

Procesador elaborado en acero inoxidable con un potente motor de 450 vatios de 2 velocidades. Incluye tazón con capacidad de hasta 10 tazas.

Ahorra tiempo en la cocina usando este práctico procesador, en el cual podrás cortar, desmenuzar y hacer puré. Su tazón, tapa y cuchillas son aptos para el lavavajillas.

2. Procesador de alimentos Ninja

Compacto procesador de 200 vatios con capacidad de 16 onzas. Posee un diseño ergonómico y fácil de manejar con una sola mano.

Pica, muele y mezcla sin mayor esfuerzo una variedad de alimentos para facilitar la preparación de sus platos dulces y salados. Todas sus piezas son lavables.

3. Procesador Cusinart

Procesador de diseño clásico con disco de corte de acero inoxidable, disco de trituración y cuchilla de corte. Tiene una potencia de 720 vatios y panel de botones intuitivos. Posee 3 años de garantía.

Este procesador incluye espátula y manual de instrucciones y recetas; la mayoría de sus piezas son aptas para el lavavajillas.

Triturador de pulso con cuchilla de acero inoxidable de dos niveles y tazón de preparación de 1.5 tazas. Tiene una potencia de 70W y 2 años de garantía.

Si cocinas solo para ti o para pocas personas este triturador pequeño es el ideal para tu cocina. Todas sus piezas son desmontables y se pueden lavar en el lavavajillas.

