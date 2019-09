Los 4 mejores productos de aceite de argán para el cabello maltratado

Mejora tu cabello desde la raíz a las puntas con aceites de argán.

Uno de los beneficios del aceite de argán para el cabello es que tiene vitaminas y nutrientes que se encargan de reparar los folículos pilosos, reestructura el cabello desde la raíz para que sea fuerte, elástico, pueda crecer más y hasta evita el frizz. Si tienes el cabello maltratado, sin importar la razón el aceite de argán, ayudará a cualquier tipo de pelo. Conoce 4 productos que te ayudará a reparar y nutrir tu cabello.

1. Pure Nature Lux Spa: shampoo de aceite de argán y vitamina E para prevenir la rotura y nutrir el cabello

El aceite de argán ayuda a hidratar y restaurar la humedad, hidrata, nutre y le da antioxidantes y vitaminas al cabello para prevenir que se rompa y dañe. Este es un shampoo y acondicionador que nutre, puede controlar el frizz y lo cuida de los rayos solares al tener protector UV.

Es importante usar un shampoo de argán al menos 2 veces a la semana para que tu cabello se reponga de los daños como la contaminación, productos de calor, tintes, cloro de albercas y más.

2. Arvazallia: mascarilla de aceite de argán y macadamia para fortalecer y restaurar

Una mascarilla de aceite de argán repara, restaura y fortalece el cabello dañado, seco y maltratado. Contiene aceite de argán, de macadamia, aloe vera y proteína de trigo para actuar a profundidad, darle elasticidad y evita la rotura. Puede ser aplicado en cualquier tipo de cabello y no importa si está teñido, pues no afecta el color.

Se debe de usar después de aplicar el shampoo y dejar actuar por unos 10 minutos y enjuagar. No necesitas usarla cada que te bañas, pero al menos 2 días por semana, ayudará a que se reponga e incluso las puntas abiertas no aparezcan.

3. VoilaVe: aceite de argán para hacer crecer el cabello

Si tienes un cabello seco, maltratado y no te crece, el aceite de argán ayuda a su crecimiento; pues ayuda a regenerar el cabello, e incluso la barba y bigote. Este es un aceite de argán que lo puedes colocar el piel, cabello y hasta combinar con otros productos de cuidado personal que tengas.

Coloca unas gotas en el área afectada de tu cabello, si tienes el cabello graso y puntas secas evita colocarlo en el cuero cabelludo, pues puedes hacerlo más graso. Aplícalo antes de peinar, pues incluso te ayudará a estilizar.

4. HerStyler: suero para el cabello de aceite de argán que reestructura el cabello

Este serum ayuda a reparar el cabello maltratado y dañado, pues cuida que no se rompa, le da hidratación y brillo, fortalece las raíces y ayuda a que no se te encrespe y lo mejor es que no deja una sensación pesada. Además de tener aceite de argán tiene aloe vera y vitamina E. Tu cabello estará protegido de los radicales libres. Si vas a teñir tu cabello, peinarlo con calor o no quieres tener orzuela, aplica unas gotas de serum.

No necesitas de tanto producto para proteger tu cabello. Con un uso prolongado notarás un cabello con menos frizz, más elástico y con brillo natural e incluso con menos enredado. Este suero nutritivo de aceite de argán podrás cambiar la estructura de tu cabello.

