Los 4 mejores productos de coco para devolverle el brillo y suavidad a tu pelo

Un ingrediente con muchos nutrientes y rico aroma.

El coco es un hidratante perfecto para el cabello por sus aceites y nutrientes. Funciona para cada tipo de cabello sin importar si tienes un tratamiento de keratina o está teñido. Te queremos recomendar estos 4 productos de coco que además de que devolverán el brillo, también te ayuda a repararlo si tienes orzuela o si está muy seco para que tengas un cabello sano.

1. Love Beauty And Planet: hidrata, da suavidad y tiene un aroma paradisiaco

Este set de shampoo y acondicionador son de agua de coco y aceite de coco. El agua de coco es un gran antioxidante que no deja un sensación pesada, limpia, previene el frizz y es una fórmula más liviana. El aceite coco que se encarga de hidratar todo el cabello sin importar si lo tienes seco o no. Estos 2 ingredientes en conjunto actúan como un hidratante que cuida tu pelo.

Puede ser usado por cualquier tipo de cabello, pues hasta al cabello más rizado le ayudará a hidratar los rizos y darles más definición. Al cabello más lacio lo ayudará a ser más manejable. Su olor es simplemente delicioso.

2. Zatural: previene la caspa y ayuda a que tu cabello crezca

Este spray acondicionador es para darle esa nutrición a tu pelo, cuando lo sientes muy seco, desnutrido o lo acabas de planchar o secar. Es un acondicionador que se aplica después de bañarte. Gracias a sus 35 ingredientes ayuda a eliminar el frizz, darle suavidad, ayuda a que tu pelo crezca sano y previene la caspa.

No deja una sensación pesada y su aroma te encantará. Es mejor que lo apliques siempre en cabello húmedo para que no tengas frizz durante el día. Despupes lo puedes peinar como de costumbre.

3. La Bang Body: mascarilla para dar humectación y dar elasticidad

Tu cabello necesita una hidratación más profunda por lo menos una vez a la semana. Esta mascarilla para el pelo está compuesta con aceite de macadamia, argán y coco. Se encarga de estimular los folículos pilosos para puedan acelerar el crecimiento del cabello, también le da suavidad y elasticidad al pelo.

Aplícala al menos durante 30 minutos y después retira con agua tibia o fría. Es una mascarilla que protege de la contaminación y productos de calor. Su empaque es perfecto para que no pierda su textura, no se seque el producto y solo uses lo necesario de acuerdo al largo de tu cabello.

4. Garnier: protector de calor que previene el frizz

Este aceite es para que tu pelo no tenga orzuela, frizz, lo protege de daños por la contaminación y le da una suavidad extrema. Es un tipo serum que se debe de aplicar de la mitad del cabello hacia las puntas. Se puede aplicar si tu pelo está húmedo o seco. Te dará una protección por al menos 24 horas.

Al tener aceite coco, ayuda a dar más protección si tu cabello está muy dañado o seco. Solo debes de colocar solo 2 o 3 gotas. Evita aplicarlo por el cuero cabelludo porque te lo podría dejar muy graso.

