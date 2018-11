Los 4 mejores productos de vinagre de manzana para evitar la caída de cabello

Uno de los grandes secretos del vinagre de manzana.

El vinagre de manzana ayuda a que puedas bajar de peso, a controlar los niveles de colesterol, pero también es un ingrediente maravilloso para tu pelo. Lo que hace en tu cabello es controlar la grasa, eliminar la caspa, desenreda tus rizos, le da suavidad y promueve que crezca. No necesitas un presupuesto alto, cualquiera de estos 4 productos te ayudarán a evitar la caída de cabello.

1. Hair Dance: cabello grueso y limpio por más tiempo

Este shampoo ayuda a que tu cabello crezca grueso y saludable con esto evitando que se caiga tu melena en la ducha o al momento de peinarlo. También ayuda a que tu cuero cabelludo tenga una un pH equilibrado, no tengas picor y esté siempre limpio. Asimismo funciona como acondicionador para que no tengas que usar otro producto.

No es un shampoo normal, por lo que es normal que cambie su color debido al vinagre de manzana. Al usarlo ayuda a tener un cabello más limpio por más tiempo.

2. Viva Naturals: cero abrasivo para cabello graso

El usar vinagre de manzana con agua ayuda a que tu cabello sea fuerte y no se caiga en montones. Es importante que uses un vinagre que sea “with the mother”, esto es porque tiene cultivos bacterianos y fibra dietética muestra que está sin pasteurizar, crudo y ultra puro. Es un vinagre más puro y cero abrasivo con tu cuero cabelludo.

Solo necesitas combinar agua y vinagre de manzana, ponerlo después de tu shampoo y enjuagar muy bien. Sentirás de inmediato como está más limpio que antes y es apto ideal para cabello graso.

3. AppleBiotic: exfolia y cuida tu pelo

Al usar vinagre de manzana exfolias tu cuero cabelludo cuidando tu pH y haciendo que esté más limpio, evitas la caspa, tengas mucha grasa en tu cabello y lo mejor es que lo hace sin resecar las puntas. Este tratamiento tiene extractos de hierbas como el aloe orgánico, té verde, manzanilla y por supuesto vinagre.

Necesitas dejarlo por 3 minutos y después enjuaga. Notarás como tendrás un cabello fuerte, limpio, suave y sedoso. Con solo $26 dólares podrás tener una melena de envidia.

4. WOW: vinagre con aceites para una mayor protección

¿Preferirías un cuidado de cabello completo? Este shampoo y acondicionador contienen aceite de coco, aguacate, almendra dulce, ricino, jojoba y de argán además de vitamina b5. Tendrás un cabello muy sedoso, largo, libre de caspa y con gran volumen.

No tengas miedo de usar vinagre de manzana no te dejará un olor horrible y no te irritara. Es un gran ingrediente que tu pelo necesita. Si su precio es elevado puedes comprar solo el shampoo o solo el acondicionador.

También te puede interesar: ¿Quieres ahorrar dinero? Hazte tus propias uñas en casa usando estos productos.