Los 4 mejores productos para la higiene de tu zona íntima

Una zona tan delicada, merece un cuidado especial.

Se dice que cada quien tiene su propio aroma particular, y esto aplica no solo para el pH de tu piel, sino también para el de tu zona íntima. Sin embargo, hay que tener cuidado a las señales naturales de nuestro cuerpo, ya que un olor desagradable o extraño puede representar un desajuste de pH debido a una higiene inadecuada o al uso de productos que no son compatibles con nuestro organismo. Es por esto que en el mercado existe una amplia gama de opciones para darle a tu zona íntima el cuidado que merece, como los que te mostramos a continuación:

1. Organyc: jabón líquido con manzanilla

Con extractos de caléndula orgánica y manzanilla, el producto está formulado con ingredientes 100% naturales a base de vegetales orgánicos. Por tanto, se encuentra libre de colorantes, parabenos, perfumes sintéticos y conservantes artificiales.

Su adición de ácido láctico estabiliza el pH de tu zona íntima ayudándote a aliviar y prevenir la irritación. Por otro lado, la caléndula orgánica y manzanilla contienen propiedades calmantes.

2. Vagisil: jabón líquido para pieles sensibles

El jabón líquido no contiene colorantes, parabenos ni conservantes y se encuentra disponible en 3 aromas: flor de melocotón, jazmín blanco y lila primaveral.

Es hipoalergénico, cuenta con pH equilibrado y ha sido formulado con vitamina E. Perfecto para pieles delicadas y suaves. Para lograr una piel delicada limpia y fresca, úsalo diariamente.

3. Summer’s Eve: jabón líquido con cinco beneficios

No testado en animales, el jabón líquido de pH equilibrado trabaja con la química natural de la zona íntima manteniendo su bienestar. Disponible en 7 fragancias.

Obtendrás 5 beneficios en tan solo un lavado: limpia y refresca suavemente, elimina las bacterias que causan el mal olor y equilibra el pH. Con su uso, tu zona íntima se mantendrá sana, limpia, fresca y con buen olor.

4. Rael: toallitas húmedas desechables y biodegradables

Formuladas con extractos botánicos naturales para el área vaginal externa, las toallitas no causan irritación y se sienten lo suficientemente suaves en la piel sensible.

Calman la piel irritada, son aptas para las pieles sensibles y son altamente absorbentes. Consisten en un 98% de pulpa natural y son ecológicas y desechables. Por último, te aportan un olor cítrico ligero que es el adecuado para el pH de la piel de tu zona íntima.

