Los 4 mejores productos para tener unos pies suaves y libre de grietas

Recupera la salud y suavidad de tus pies...

Quizás no le estás prestando la atención que merece a tus pies. Los pies aunque no lo creas, son una parte muy importante del cuerpo que se maltrata mucho durante el día a día. Hidratar los pies cada día debe convertirse en un ritual sagrado para tenerlos siempre suaves, libre de grietas, y saludables.

¿Te has dado cuenta que con el pasar del tiempo, tus pies, mayormente en los talones, tienden a agrietarse? Bueno, eso es una clara señal de que necesitas urgentemente cuidar más de ellos. Los pies agrietados pueden sangrar y causar infecciones, además de un dolor extremo, lo que significa que es muy peligroso para la salud. Algunos de los síntomas de pies agrietados son manchas rojas y escamosas, resequedad, picazón, hongos, etc. Muchas veces, cuando no se atienden correctamente los pies, pueden salir callos que luego pueden causarte graves infecciones en ellos. La buena noticia es que pueden ser fácilmente atendidos con algunos productos que puedes usar en tu propia casa. Mira algunos a continuación.

Ungüento infundido con hierbas orgánicas para un tratamiento cutáneo de curación. Está elaborado artesanalmente utilizando aceite de semilla de uva sin OMG, hierbas orgánicas, aceite de coco y vitamina E.

Ora’s Amazing Herbal es un producto orgánico suavemente perfumado con aceites esenciales antimicrobianos de romero, hojas de cedro y té, conocidos por ayudar a evitar que la piel dañada se infecte mientras que promueve la curación. Úsalo como un tratamiento de reparación intensivo para manos y pies secos, agrietados y con picazón. Aplícalo a los pies en la noche utilizando calcetines para despertar con una piel más saludable y suave. Este ungüento funciona principalmente para ayudar a la piel seca, irritada e inflamada. El 85% de las personas que lo han comprado en Amazon le dan una calificación perfecta de 5 estrellas.

2. Tratamiento Emu Joy:

Crema de callos y ampollas para los pies y manos. Repara la piel agrietada, talones y palmas de los pies. También suaviza la piel seca y dura en las rodillas y los codos también. Sin rellenos como agua o ingredientes químicos, como vaselina o aceite mineral.

Este producto se absorbe en las 7 capas de la piel. Esto permite que Banish My Callus trabaje la superficie y la profundidad, donde se está formando una nueva piel.

Muchos usuarios ven una mejora notable después de solo la primera noche de uso. Disponible en Amazon por menos de $20.

3. Bálsamo reparador Cracked Heel Repair:

Los ingredientes están clínicamente probados para ayudar a los pies agrietados, pie de atleta, picazón, escamas y ardor en los pies. También funciona como antihongos.

Este bálsamo reparador se aplica fácilmente y satura profundamente debajo de la superficie de la piel, lo que cura la sequedad crónica en los pies, los codos, las rodillas y las manos. Proporciona una humedad intensa para tratar las grietas, picazón, descamación y quemaduras. La fórmula cuenta con una mezcla terapéutica de manteca de karité, aceites esenciales, vitaminas A y E. Este remedio restaura dramáticamente las células dañadas, estimula la reparación y transforma la piel áspera a suave. Aplica el tratamiento en los pies 2-3 veces al día sobre la piel limpia y deja que se absorba por 1-2 minutos.

4. Crema reparadora CIDBEST con aceite de oliva:

Ayuda a reparar los talones agrietados al relajar e hidratar la piel seca. La mejor opción para hombres y mujeres de todas las edades.

Esta crema natural para pies ayuda con las fisuras dolorosas, los talones agrietados, infecciones de uñas quebradizas y cutículas secas. Entre sus ingredientes principales tiene: aceite de oliva, glicerina, rosmarinus officinalis, lanolina.