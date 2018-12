Los 4 mejores relojes digitales marca Casio para hombres

Los mejores modelos de Casio al alcance de tus manos.

Casio es una marca reconocida a nivel mundial gracias a sus años en la industria y a la confianza que ha generado en sus clientes como resultado de la calidad que ofrece en todos sus productos. Nada como un buen reloj que se adapte a nuestra vestimenta, aportando un versátil uso, gran diseño y modelo junto a otras características como las que reúnen estos 4 excelentes relojes digitales marca Casio para hombres. Dales un vistazo.

Un diseño clásico que nunca pasará de moda. El reloj está hecho de una caja plástica con respaldo de acero inoxidable, bisel y brazalete de eslabones. Posee pantalla digital con luz de fondo, calendario, alarma diaria y cronometro. Se impulsa con movimiento de cuarzo y su batería es de 7 años, con protección de arañazos.

Ya no te preocupes por perder alguna reunión importante, porque tendrás un excelente equipo que te mantendrá al día. A pesar de ser un diseño poco deportivo a la vista, puede hacer un juego perfecto con los amantes del deporte para llevar el control de tiempo en sus ejercicios. Excelente presencia, adecuada para todo tipo de outfit.

2. Reloj con correa de goma AE1000W-1B

El reloj con diseño deportivo está equipado con una banda de resina negra, un LCD de alta densidad de 248 segmentos con formato de mano analógico digital, pantalla de zona horaria mundial, hora mundial (48 ciudades + UTC) y 10 años de duración de la batería.

Podrás disfrutar de su uso sin preocupaciones porque no se dañará con agua, no sufrirá arañazos y te durará toda la vida. Cuentas con todas las características básicas que no pueden faltar en un reloj Casio tales como cronómetro, temporizador regresivo, calendario y más.

A simple vista podemos apreciar la resina negra que le da una hermosa apariencia; una vez que sea tuyo disfrutarás de una excelente resistencia a los golpes y 200 metros de resistencia al agua. El reloj posee diferentes configuraciones que puedes ajustar a tu gusto y además muestra una amplia información en su pantalla.

Excelente accesorio todo terrero que necesitas para hacer deporte y estar en la calle. Si eres un hombre activo, éste es tu reloj. Goza de características físicas y funcionales que se ajustarán muy bien a una rutina movida.

4. World Time – Reloj digital Casio

Un hermoso color plata es el que viste a éste reloj de acero inoxidable con esfera mineral multifunción – indicador de hora y mapa mundial, formato 12/24 hrs, temporizador, alarma, función de silencio y más. Todo lo puedes avistar desde una pantalla LCD con luz LED. Cuenta con movimiento de cuarzo Japonés.

Posee resistencia al agua, arañazos y golpes; lo que seguro te brinda más confianza cuando uses este modelo. La mejor calidad de Casio se hace presente en cada una de sus piezas para una larga duración y uso multifuncional.

