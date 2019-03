Los 4 mejores serum de vitamina C para el rostro

Un suero antioxidante para cuidar el rostro y cuello.

La vitamina C, es perfecta para tener una piel brillante, tersa, pues reduce la inflamación, hinchazón y lo mejor es que puede acabar con el acné y otras imperfecciones. La vitamina C también ayuda a que tengas un tono parejo y eliminar manchas, asimismo ayuda mucho a cuidar tu piel de los rayos del sol. Ten en cuenta que si usas vitamina C por las mañanas y retinol por las noches, es indispensable que uses bloqueador solar, pues estos ingredientes hacen más fotosensible a tu piel.

1. Biobare: previene arrugas y líneas de expresión

Usar una vitamina C para la piel ayuda a que pueda retener más la humedad y con esto no se seque ni acartone, asimismo a prevenir la oxidación y las arrugas en tu rostro. Sus principales ingredientes son vitamina C, ácido hialurónico, vitamina B y E. Este suero se debe de aplicar después de limpiar tu rostro y del tónico.

Se recomienda usarlo por las mañanas siempre acompañado de un protector solar, Este tiene que tener una protección mayor a 50. Recuerda que hay ciertos otros productos de belleza no deben de ser combinados con la vitamina C.

2. TruSkin Naturals: da un tono parejo, elimina manchas y cicatrices

Sin duda invertir en un buen vitamina C serum, es una gran alternativa si quieres evitar los signos de envejecimiento, eliminar manchas, evitar hinchazón y lograr hacer unos poros más pequeños. Esta vitamina C para el rostro ayuda a tu piel pueda estar radiante día a día gracias a su aloe vera, ácido hialurónico, aceite de jojoba y vitamina E. Este serum puede usarse de día o noche, pues tiene ingredientes a base de plantas.

Un suero antioxidante con más de 6000 ventas, ayudan a varios compradores a poder eliminar imperfecciones, manchas de acné, cicatrices, darle humectación y humedad al rostro.

3. InstaNatural: ayuda a la producción de colágeno y retiene la humedad

No importa cuál sea tu edad, el usar un suero es un paso indispensable en tu rutina de belleza. La vitamina C para el rostro, es un corrector de manchas negras, hace los poros más pequeños, rellena la piel, aumenta la capacidad para retener la humedad y hacer un rostro más suave y terso. Si tienes muchas ojeras, te ayudará a eliminarlas todos los días.

Un serum de vitamina C ayuda a la producción de colágeno. Un suero que debes usar todos los días para aumentar la luminosidad en tu piel. Al aplicar no olvides colocarlo en tu cuello.

4. Amara Beauty: suero hecho con vitamina C y ácido hialurónico para cuidar tu rostro todos los días

Este suero contiene 20% de vitamina C pura, se combina con ácido hialurónico. Estos 2 componentes trabajan perfectos juntos eliminar arrugas, previenen el envejecimiento prematuro en el rostro, hace que tu cuello y rostro sean de un mismo tono, ayuda a que se controle el acné y tiene una consistencia no pegajosa. Al momento de aplicar el serum recuerda que debe ser de los últimos pasos, se deben de aplicar los productos del más ligero al más concentrado.

Este suero se puede usar por las mañanas o noches, recuerda que si usas un retinol o algún otro ácido puro, no debes usarlos al mismo tiempo, pues podrían causarte una piel rojiza o irritar.

También te puede interesar: ¿Para qué sirven las pastillas de keratina para el cabello?