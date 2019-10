Los 4 mejores sets de coche y asiento de auto para bebés por menos de $200

La combinación perfecta para tener a tu bebé siempre cómodo y seguro.

Cuando vamos en el auto, una de las principales prioridades es cuidar de la seguridad; tanto la nuestra como la de nuestra familia. Para ello, no solo es necesario asegurarnos de que nuestro auto esté en perfectas condiciones y funcionamiento, también debemos cuidar que en su interior contemos con todos los elementos necesarios para evitar cualquier accidente o contratiempo, y cuando somos padres de bebés o niños pequeños, eso incluye la sillas de seguridad.

Y para cuando estamos de paseo en la calle o por el parque, lo mejor es contar con un coche para bebés que te permita caminar con total comodidad todo el tiempo, y también brindarle a tu bebé un espacio seguro y confortable donde pueda disfrutar del paisaje o tomar una buena siesta.

Recordemos que el cuerpo de un recién nacido o niño no mayor de tres años de edad es muy frágil y delicado, por lo que los cuidados deben ser más constantes. Lo último que deseamos es que uno de nuestros pequeños sufra algún accidente mientras el vehículo está en movimiento o en plena calle. Es por esto que resulta esencial que contemos con el equipo necesario para que los bebés no sufran ningún tipo de situación desfavorable o, en el peor de los casos, que pueda perjudicar su bienestar.

Para este tema, los sets de silla para autos y coche son los más adecuados, ya que incluso pueden funcionar como una sola pieza combinable y así poder sentirte más cómoda al momento de salir de paseo, ya que no tendrás que llevar tantas cosas aparatosas o que ocupen demasiado espacio. Los hay con todo tipo de diseños, estructuras y funcionalidades, por lo que siempre deberás escoger el que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de vida. Pero es en este punto donde el factor de costos y dinero es cuando sale a flote.

Pero no entres en pánico, ya que hay muchas opciones disponibles con las que puedes contar, que te permiten tener un producto de excelente calidad y seguridad para tu bebé, y con lo que no tienes que gastar una fortuna en ellos. De hecho, no debemos olvidar que en realidad hay muchas opciones que son muy costosas pero que no son del todo confiables. Y es por eso que es vital fijarnos en los componentes y características de cada uno para poder dar con el indicado.

Pensando en todo esto, aquí te presentaremos una breve pero interesante lista de sets que incluyen coches y asientos seguros para bebés por menos de $200, lo cual será una verdadera ventaja para todos los padres que buscan un producto seguro y cómodo para sus bebés, pero sin afectar sus bolsillos. Recuerda que lo más importante que debes tener en mente es que sea un producto que cumpla con tus expectativas, le brinde seguridad y comodidad a tu bebé y que sea lo suficientemente versátil como para usarlo a diario sin problemas. Es algo que definitivamente toda tu familia va a agradecer.

1. Set de coche y asiento para bebé fácil de instalar

Este set de coche o carriola más asiento para bebé destaca por ajustarse a automóviles de todo tipo con gran facilidad. Además, cada artículo está fabricado con materiales resistentes a caídas o movimientos fuertes.

Por otro lado, el asiento presenta una superficie acolchada que ofrece mayor comodidad durante paseos o viajes largos; sobre todo cuando los recién nacidos requieren de suavidad y cuidado en todo momento. También dispone de correas que aseguran mejor el cuerpo del bebé dentro de un vehículo en movimiento.

Su precio por debajo de los $200 es ideal por si andamos limitados de dinero y requerimos de artículos de buena calidad para la protección de nuestros pequeños hijos, pero a un costo más bajo.

2. Cómodo coche y asiento para bebé de gran resistencia

Set dos en uno: coche más asiento de bebé para auto. Estos artículos garantizan la seguridad de los más pequeños, gracias a sus correas ajustables. El coche incluye cuatro ruedas que permiten un traslado más cómodo y estable sobre cualquier tipo de superficie.

Si la familia decide salir de paseo, lo primero es garantizar la seguridad del bebé. Por ello, este asiento para bebé cuenta con una tecnología QuickClick que mantiene seguro al niño dentro del vehículo y sin enredos con los cinturones de seguridad.

También dispone de un soporte adicional, que brinda un extra de protección en todo momento. Tanto el coche como el asiento para auto están fabricados con material de primera calidad.

3. Coche y asiento para bebés con asientos acolchados

Sistema de viaje para bebés que incluye coche más un asiento seguro y práctico que se ajusta a cualquier modelo de auto. Tanto el asiento como el coche disponen de un resistente arnés que puede proteger al recién nacido durante el viaje o paseo familiar.

Este set también ofrece comodidad al pequeño, ya que cuenta con un tejido suave y acolchado, evitando roces que pueden resultar incómodos para la delicada piel del bebé.

Por otro lado, ambos artículos de seguridad presentan bolsillos amplios, bolsas y compartimentos espaciosos que sirven para almacenar todo tipo de objetos personales de aseo o recreación; es decir, lo que necesite el niño en el trayecto o también los padres. Su función reclinable permite visualizar y atender al bebé desde diferentes posiciones.

4. Práctico set de cochecito y asiento para bebés

Este cómodo y ligero set presenta todo un sistema de viaje con diferentes elementos que buscan garantizar el bienestar de los recién nacidos. Ambos artículos cuentan con toldos pequeños que protegen al niño o niña de la exposición al sol.

También disponen de un práctico arnés para mantener seguro y fijo el cuerpo del bebé mientras el vehículo se encuentra en constante movimiento. Esto evitará que el niño sufra algún daño en caso de presentarse una colisión en el camino.

Ya que los más pequeños tienden a sufrir más roces o molestias durante los paseos familiares en auto, este set con opción reclinable busca ofrecer tanto seguridad como comodidad al bebé en todo momento, así los padres estarán más tranquilos y lo mejor es que no tendrán que gastar demasiado.

También te puede interesar: 3 termómetros para niños que todo padre debe tener en casa.