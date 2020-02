Los 4 mejores sets de ropa interior para mujeres plus size

Prendas para darte comodidad y seguridad todo el día.

Muchas veces resulta difícil encontrar ropa interior para usar en nuestro día a día, y esta tarea resulta aún más retadora cuando se trata de mujeres plus size. Encontrar ropa interior que cumpla con estas cualidades no es fácil, muchas son pequeñas o excesivamente grandes. Es por eso que aquí hemos recopilado algunos sets de ropa íntima para mujeres plus size que seguramente te agradarán.

1. Pantys de corte alto y flexible

Son pantys hechas de algodón. Tienen una banda elástica que se ajusta a la forma de la cintura, además que sus materiales la hacen una pieza suave y transpirable.

Al poseer una banda ajustable, esta ayudará a que tu cintura luzca más definida. Una prenda de ropa interior que se adaptará cómodamente a tu cuerpo y no se enrollará.

2. Diseño con encaje floreado

Se trata de una prenda súper elástica y flexible que está diseñada en un atractivo color negro. Son hechas casi en su totalidad de nylón de alta calidad para que puedan durar por mucho tiempo.

Esta es una ropa interior sexy y cómoda que igualmente se puede usar todos los días debido a su tejido fresco. La podrás utilizar debajo de cualquier prenda sin que llegue a notarse.

3. Ropa interior transpirable y suave

Son bragas que están fabricadas con poliéster transpirable. Tienen cuatro puntos de ajuste y poseen una micro malla que las vuelve muy frescas. Están disponible en diferentes colores y tallas.

Estas bragas son sumamente cómodas por sus cuatro puntos de ajuste que previenen que estas se enrollen o se desgasten con mayor rapidez. El poliéster y la micro malla transpirable las hacen que además de cómodas, se puedan utilizar incluso durante los días más calurosos.

4. Pantys con detalle de encaje

Este es un set de pantys disponibles en una gran variedad de tonalidades. Han sido confeccionadas en algodón y poseen también una banda elástica que evita que se muevan de su lugar.

Tiene un delicado detalle de encaje en la parte trasera que la hace destacarse. Es muy flexible y posee un diseño que garantiza un buen ajuste sin dañar o marcar la piel. Además las puedes lavar fácilmente a máquina.

