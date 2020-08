Los 4 mejores shampoos sin sulfato ni sal que no maltratan el cabello

Lava tu cabello sin maltratarlo.

El sulfato y la sal son ingredientes que pueden llegar a ser sumamente fuertes y abrasivos para cualquier tipo de cabello. Los sulfatos son ingredientes que se encargan de poder hacer espuma en el pelo cuando lo lavas. Con el tiempo esto provoca sequedad, caspa, exceso de sebo, caída del cabello y puntas abiertas. La sal puede resecar mucho el cuero cabelludo y puede hacer que lo laves más frecuente y que esté seco y dañado. Los shampoos sin sulfato ni sal son una alternativa para cuidar la salud de tu cabello.

Si ya tienes un daño severo y notas poco volumen. Este shampoo sin sulfato ni sal es un excelente shampoo que le dará hidratación y nutrientes. Sus principales ingredientes son aceite de argán, aceite de coco, aloe vera y keratina para que puedan retener humedad e hidratarlo y así poco a poco recupere su estructura. Además, le podrá dar más volumen y brillo.

Este shampoo sin sulfatos es apto para cualquier tipo de cabello incluso si está teñido o tienes un tratamiento de keratina. Recuerda que no hará tanta espuma, pero no eso no quiere decir que no lo deje limpio.

Este es uno de los shampoos más suaves y más nobles para el cabello. Si notas caspa, mucho sebo y mucha resequedad, este shampoo sin sulfato ayudará a mejorar el pH de tu cabello. Es un shampoo que controla la producción de sebo, ayuda a darle más elasticidad y evita que tengas una inflamación en el cuero cabelludo provocando comezón e irritación. Es un shampoo sin sulfato ni sal dermatológico apto para toda la familia.

Al usar un shampoo sin sal, ayudará a que tenga más elasticidad y menos quiebre. Si haz teñido mucho tu cabello sin duda es una excelente alternativa para darle vida a tu pelo.

La sal y los sulfatos pueden hacer que tu cabello se adelgace, se rompa y la caída sea más susceptible. Este shampoo sin sulfato ni sal, podrá mejorar el estado de tu cabello para hacerlo más fuerte y resistente. Está enriquecido con vitamina B5, E, keratina, yuca, aceite de coco, argán, sábila que ayudarán a qué darle nutrientes para que mejore su grosor y densidad.

Además tiene un pH equilibrado, para que cada que lo laves no elimines los aceites naturales de tu cabello y no provoques bacterias ni hongos en el cuero cabelludo.

Un cabello seco y con mucho frizz, necesita de hidratantes. Este shampoo sin sal y sulfatos tiene aceites de ricino, bambú, y neem que ayudará a aportar nutrientes, ácidos grasos para poder reestructurar el cabello, evitando la sequedad y dando nutrientes para evitar el frizz. Estos aceites evitarán que se reseque el cabello y es apto para todo tipo de cabello, no importa si es rizado, teñido o con keratina.

Un shampoo sin sulfato ni sal, si podrán mejorar el estado de cualquier cabello. Evita lavarlo con agua tan caliente, protégelo de los rayos solares y evita el uso de productos de calor, un shampoo seco será más difícil de recuperar si lo sigues planchando.

También te puede interesar: 3 tés que funcionan para acelerar el metabolismo y ayudarte a bajar de peso