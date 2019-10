Los 4 mejores tintes de cabello temporales para usar en Halloween

Un extra para lograr un disfraz de impacto.

Halloween es la mejor época para probar estilos que de otra manera jamás nos atreveríamos a usar, ¿cierto? Y la verdad es que casi todas hemos deseado usar alguna prenda de ropa, maquillaje o color de cabello un poco extravagante aunque sea por un día, y esta es la oportunidad ideal para ello. Si lo tuyo son los tintes de cabello o quieres complementar tu look para un disfraz de Noche de brujas, la mejor forma de tener un toque de color es con tintes temporales como los que te mostramos aquí, con los que podrás lucir con un poco de locura, al menos una noche al año.

1. Cera para cabello disponible en seis colores

Esta cera para cabello lo pinta de forma pareja y resistente y deja un olor agradable en tu melena.

Podrás escoger seis colores entre el blanco, dorado, verde, gris, azul, púrpura y rojo para lograr el look del personaje que vayas a representar. Son muy fáciles de usar y de limpiar.

2. Set de tizas colorantes de corta duración

El set de tizas colorantes cuenta con 12 colores para teñir, seguros y de corta duración que no estarán más de tres días en tu cabello. No son tóxicas y no producen reacciones alérgicas.

Los tintes pueden ser mezclados o usados individualmente según lo prefieras, y el proceso para teñirte el pelo será fácil y rápido. Una vez que los hayas usado, basta que apliques agua y champú para retirarlos.

3. Set de tintes de corta duración con peine aplicador

El set de tintes es seguro para la piel y para el cabello. Son de corta duración y de fácil aplicación. Para retirarlos solo se necesita de agua y champú.

Independientemente de tu color de cabello, los tintes podrán teñirlo. Y si no te gustan los colores de este set, hay otras opciones y colores disponibles que puedes elegir.

4. Set de peines de color de fácil aplicación

Este set de tintes cuenta con un total de 6 colores llamativos y brillantes. Son anti alérgicos, de corta duración, y fáciles de poner y de quitar.

No solo podrás aplicarlos individualmente, también podrás mezclarlos y obtener hermosas creaciones. Pero lo mejor es que puedes aplicarlo sobre el cabello seco y estar lista en cuestión de minutos.

