Los 4 mejores tratamientos para debajo de los ojos que corrigen las ojeras y quitan las arrugas

Para que le devuelvas la juventud a la piel alrededor de tus ojos...

Los ojos cansados e hinchados son lo peor y lo más feo cuando salimos a la calle y todo mundo nos ve. La falta de sueño, la deshidratación y la locura de la vida a veces pueden dejarnos extremadamente cansados y pasar factura en nuestro físico.

Hay tantos productos en el mercado, desde oro infundido hasta colágeno mejorado, que muchas veces puede ser abrumador saber qué tratamientos son los mejores para usar y poder eliminarnos las ojeras y arrugas debajo de los ojos. Pero nosotros nos dimos a la tarea de buscar varias de las mejores opciones para que tú no pases el trabajo. Siéntate, relájate, y dile adiós a los círculos oscuros, con arrugas y a los ojos cansados.

1. 60 parches para los ojos Hydra-Gel – Peter Thomas Roth Cucumber De-Tox:

Una fórmula ultra hidratante y voluminosa que reduce la apariencia de líneas finas, hinchazón y ojeras. Estos parches para los ojos son veganos y totalmente naturales. Ayuda a despertar la apariencia de tus ojos cansados ​​con estos parches energizantes de gel para el contorno de ojos.

El extracto de pepino ayuda a desintoxicar, nutrir, hidratar y exfoliar naturalmente el aspecto de la piel. La alantoína, la manzanilla y el aloe que contiene ayudan a calmar la apariencia de la piel. La niacinimida, un ingrediente multifuncional, ayuda a mejorar el aspecto del tono de la piel, la textura y las líneas finas y arrugas. El ácido hialurónico, la glicerina y el colágeno hidrolizado brindan una hidratación intensa para que la piel se vea más completa, mejorando el aspecto del tono y la densidad. La cafeína y la árnica ayudan a disminuir la aparición de círculos oscuros. Estos parches calmantes y refrescantes ayudan a que el delicado contorno de ojos se vea visiblemente más joven, brillante y revitalizado.

2. Mascarilla de ojos para dormir – Laneige Eye:

Una mascarilla ocular nocturna de larga duración que hidrata profundamente y elimina los ojos cansados. Tiene tecnología de envoltura de humedad ocular que ayuda a calmar y mantener una hidratación profunda mientras duermes.

Esta mascarilla ocular no mancha, hidrata, exfolia y calma los ojos mientras duermes. Este producto es un ganador del premio Allure Best of Beauty. Es libre de parabenos y ftalatos probado por dermatólogos.

3. Mascarillas de ojos Erno Laszlo:

El diseño neutral y discreto de estas mascarillas lo hace perfecto para reenergizar los ojos cansados sin importar donde estés. Los extractos de algas que contiene aumentan la firmeza de tu piel, la vitamina B3 mejora las manchas oscuras y las decoloraciones, y la alantoína calma la piel irritada y sensible.

Infundido con extracto de algas, vitamina B3 y aminoácidos, libre de parabenos, sulfatos y aceite mineral.

Beneficios:

Ayuda a reducir la aparición de ojeras.

Ayuda a calmar y reducir la hinchazón.

Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.

Hidrata la delicada piel debajo de los ojos.

4. Mascarilla de ojos Shiseido con retinol:

Esta mascarilla refresca los ojos cansados, reduciendo notablemente la apariencia de círculos oscuros dándole al área de los ojos una apariencia firme y brillante. Estos parches también son excelentes para tratar las líneas de risa visibles alrededor de tu boca.

Infundido con clorella, mukurossi y extractos de gambir; y probado por dermatólogos y oftalmólogos. Shiseido desafía a la edad reduciendo la aparición de arrugas, refinando y mejorando la resistencia y textura de la piel.