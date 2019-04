Los 4 mejores vitaminas para fortalecer las uñas y hacerlas crecer

Ten uñas largas y fuertes.

Qué te crezcan las uñas no están difícil, a veces la mejor solución para hacerlas crecer rápido es consumir ciertas vitaminas que ayudan a las uñas. Ayudará a que estén fuerte, sean más largas, no sean uñas quebradizas. Lo mejor es que una vitamina solo no actúa en las uñas también en tu piel y cabello. Presume unas uñas espectaculares en tu próxima reunión.

1. Sundown Naturals: hace fuertes las uñas y quita lo amarillo

La vitamina E es un gran antioxidante que ayuda a que las células se mantengan jóvenes y no se oxiden. Fortalece las uñas e incluso les da hidratación y mucha fuerza. El consumo continuo y largo de vitamina E ayuda a que tus uñas no estén amarillas. Asimismo hace que tu piel esté suave en cualquier época del año.

Solo consume una cápsula diaria después de los alimentos todos los días y listo. En cuestión de unas semanas verás la diferencia con unas uñas muy fuertes y cero quebradizas.

2. Spring Valley: fortalece las uñas para que no se rompan

Los bajos niveles de la vitamina B12 hace que tus uñas estén débiles y no crezcan como deberían. La vitamina B12 ayuda a prevenir la anemia, pues da los nutrientes necesarios. Sin duda consumir esta vitamina te ayudará a que las uñas crezcan más rápido y cuidar de tu organismo al mismo tiempo.

Esta cápsula la debes de colocar debajo de tu lengua por unos segundos antes de tragarla. Esta vitamina además de ayudar a tus uñas, cuida del sistema nervioso.

3. Nurture: biotina y keratina para un mejor crecimiento celular

Este es un compuesto de vitamina B7 o sea biotina con keratina. Al consumir biotina y proteína de keratina ayudan a un mejor crecimiento celular, te da más energía y hace que las uñas crezcan rápido en poco tiempo, al igualmente de tu cabello. Estas vitaminas para hacer crecer las uñas, tiene una liberación prolonga por lo que debes de consumir 2 tabletas diarias.

Sin duda el hacer crecer tus uñas no necesitas de un presupuesto muy alto para que luzcan largas y sanas. Además que le das beneficios a tu cabello y piel. Este producto tiene 2 botes que te costarán menos de $20 dólares.

4. 1 Body: vitaminas para uñas, pelo y piel

Este es un compuesto de varias vitaminas A, B, C, D, E, magnesio, zinc y biotina. Se encarga de que tus uñas no sean débil, no se rompan y aumenta su crecimiento en pocas semanas. Nutre tu cabello y hace que tu piel tenga más elasticidad previniendo ciertas arrugas.

En 90 días notarás mejoras en tu todo tu cuerpo. Consume 2 cápsulas diarias después de los alimentos. Dile adiós a las uñas quebradizas y comienza a pensar en qué diseño lucirás en tus uñas largas.

