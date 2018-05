Los 5 colores de uñas que están en tendencia esta temporada

Deja que tus uñas reflejen todo tu estilo con estos coloridos esmaltes.

La apariencia de las uñas dice mucho del cuidado personal de una mujer. Tenerlas limpias y arregladas es fundamental para que no arruines tu look. En la variedad está el gusto, y existen esmaltes de infinidad de colores para todas las personalidades y preferencias, así que no tienes excusas para no pintar tus uñas. Aquí te presentamos los 5 colores que más se llevan esta temporada.

Esmalte de uñas color dulce rosa caramelo. El esmalte Nail Lacquer de OPI se esparce rápido y deja un color uniforme. Si deseas un tono más fuerte se recomienda aplicar 2 capas.

Para las mujeres clásicas que les gusta llevar las uñas en colores pasteles, este tono romántico es uno de los favoritos de Amazon. Tiene más de 7000 customer reviews y lo consigues a un precio de $10.

El color nude nunca pasa de moda. Luce natural con este tono de la línea Color Therapy de Sally Hansen. Contiene aceite de argán y dura hasta 10 días sin caerse o pelarse.

Además de proporcionar un color uniforme, su fórmula con aceite de argán brinda nutrición intensiva que protege e hidrata tus uñas. Puede ser tuya por menos de $10.

Si te gusta el brillo y quieres que tus uñas resalten en tu look, prueba con este esmalte tornasol escarchado de ILNP de su línea Holograma.

El efecto tornasol que se produce cuando las luces bajo la luz del sol es realmente llamativo y original. Perfecto para las mujeres divertidas y joviales que no pueden pasar desapercibidas.

4. Esmalte Kleancolor negro mate

El negro es uno de los colores de esmalte en tendencia y el favorito de las famosas. Esta versión de Kleancolor deja un acabado aterciopelado en mate que te hará lucir el color de la forma más elegante.

Atrás quedó la época en que las uñas negras se consideraban demasiado rudas o desaliñadas. Ahora los esmaltes negros están presentes en todo tipo de look y te harán resaltar en todo momento. Lo consigues en Amazon por menos de $10.

Para las mujeres que les gusta lucir sexys y no le temen a los colores llamativos, este esmalte rosa blink de Sally Hansen es el ideal.

Esta presentación de su línea Insta-Dri se seca en menos de 3 minutos. Aprovecha el descuento y adquiérela a un precio de regalo.

