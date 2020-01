Los 5 estilos de tenis de mujer más vendidos en el 2019

¡Los mejores modelos de este año!

¿Quieres saber cuáles fueron los modelos más populares en el 2019? Te mostramos 5 de los tenis más vendidos para que te sumes a la tendencia con comodidad y estilo.

El estilo de tenis tipo calcetín ha estado de moda por mucho tiempo ya, y este modelo de Slow Man ofrece una alternativa económica, cómoda y disponible en varios colores. Están fabricadas en tela tipo malla que se ajusta perfectamente a tu pie y cuentan con una base de goma con cámara de aire para aumentar el confort.

Se trata del modelo más económico de la guía, con un precio menor a $30 y disponible en una gran cantidad de colores. En Amazon, las clientas mencionan que son un calzado muy cómodo para usar durante el día, que proveen soporte en el arco del pie y que son muy fáciles de poner, ya que no tienen cordones.

De la reconocida marca Skechers, este modelo de tenis de gran tamaño en blanco se ha visto mucho durante este año por su versatilidad y comodidad, en un modelo con estilo. Fabricadas en cuero y tela sintética, estos tenis tienen una base de goma de 1” de alto y una plantilla memory foam. A pesar de parecer un modelo de gran tamaño, estos tenis de Skechers son muy ligeros.

Con más de 9,700 reviews, este es uno de los modelos más vendidos de la guía y tienen un precio menor a $50 por su descuento actual del 25% en Amazon. Estos tenis están disponibles en muchos colores distintos, y también en talles medios y anchos para ajustarse mejor a tus pies. Las clientas destacan de este modelo su gran estilo y comodidad, ideal para usar con cualquier look.

Un modelo clásico que no pasa de moda, estas tenis Converse son de los modelos más vendidos y están disponibles en muchos colores distintos. Son tenis de tela, con una base de goma y en su interior cuentan con una plantilla que suma comodidad.

Los tenis de Converse tienen un precio menor a $50 por su descuento actual y cuenta con más de 9,500 reviews en Amazon. Las clientas mencionan que este modelo tiene un buen calce, está disponible en talles medios y son de gran calidad, perfectos para combinar con cualquier look.

Con un diseño tipo alpargata, estos tenis de Skechers presentan un diseño sencillo y relajado, que es muy fácil de poner y se adapta a distintas situaciones. Este modelo Bobs está fabricado en tela, con una pequeña base de goma flexible y una plantilla interna de memory foam para garantizar comodidad.

Destaca este modelo por estar disponible en una enorme cantidad de colores, en talles medios y también talles anchos. En Amazon, cuenta con más de 5,000 reviews y tienen un precio menor a $35 por su descuento actual. Las clientas destacan de este modelo de Skechers que son muy cómodos y perfectos para personas con pies anchos. Además, estos tenis tienen un impacto social, ya que donan parte de las ganancias a refugios de animales.

La marca New Balance ha ganado popularidad en el último tiempo por ofrecer modelos cómodos y con gran estilo para usar todos los días. Fabricadas en tela de distintos tipos, estos tenis tienen una base de goma REVLite y una plantilla de memory foam para aumentar la comodidad cuando los usas. Puedes encontrar este modelo en una enorme variedad de combinaciones de colores, para adaptarse a tu personalidad, y también en talles medios y anchos, para acomodarse perfectamente a tu pie.

Por su descuento actual del 30%, estos tenis New Balance tienen un precio menor a $50 y están bien valorados por las clientas. En Amazon, mencionan que son tenis muy cómodos y versátiles, que van bien con cualquier look. A pesar de ser un modelo más atlético, no están recomendados para hacer deporte, sino que son ideales para las personas que caminan mucho durante el día.