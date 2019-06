Los 5 mejores brasieres para mujeres plus size

Conoce los mejores sujetadores que levantan y le dan soporte al busto.

¿Buscas un brasier que sea cómodo, a la moda y que mantenga todo en su lugar? Aquí te presento los mejores brasieres “plus size” que te brindarán soporte y levantarán tu busto.

Para que te sientas cómoda todo el día y el sujetador cumpla su función eficazmente debes escoger la talla y el estilo correcto. Por lo tanto, para que el brasier levante correctamente el pecho este debe tener un soporte en la parte inferior lo suficientemente grueso, como un bordado especial o un alambre. Del mismo modo, para que un brasier “plus size” sea cómodo y mejore la postura debe tener unos tirantes anchos. A continuación te presento algunos de los mejores brasieres “plus size” que existen en el mercado.

El brasier Glamorise ofrece buen soporte, ya que tiene unas tiras anchas y una banda acolchonada en la parte inferior para levantar el busto. Este sostén no tiene alambre y su material es 100% licra. Los encajes florales que tiene en la parte delantera le dan un toque chic y sexy. El brasier Glamorise tiene un costo de $31.99.

El sujetador deportivo Cabales no tiene costuras ni alambres. Sin embargo brinda muy buen soporte, ya que es de nylon y elastano. El sujetador es muy cómodo y liviano. Como no tiene ningún tipo de costuras también lo puedes utilizar con trajes pegados o camisas muy ajustadas, para lograr un look más natural. Dependiendo del diseño y color que escojas el precio del sujetador puede variar entre los $15.99 a $18.99.

Si estás buscando un brasier cómodo y que levante el busto correctamente, el brasier Playtex puede ser el ideal para ti. Este sujetador está confeccionado de 100% nylon y posee un cierre de gancho. Al sujetador tener unos paneles o bordados de elevación en la copa, estos levantarán y moldearán tu busto eficientemente. Además, las tiras son anchas y acolchonadas para brindar mayor comodidad y soporte. El precio del sujetador puede variar entre $14.39 a $ 83.75 dependiendo del color y el diseño.

El diseño de los sujetadores Smart & Sexy es provocador y muy femenino, ya que el encaje de flores es transparente. Además de tener un diseño bonito el brasier brinda soporte y mejora la postura. Los brasieres Smart & Sexy están confeccionados de 94% nylon, 6% spandex y no tienen alambre. Los sujetadores Smart & Sexy tiene un costo de $5.47 a $14.00.

El brasiere strapless Delimira te permitirá utilizar vestidos y camisas sin mangas cómodamente. Este sujetador tiene copas con un relleno y tiene un cierre de gancho para mantener todo en su lugar. El sujetador está confeccionado de 93% poliamida y 7% spandex. El sujetador Delimira lo puedes comprar en diferentes colores por $24.99.

