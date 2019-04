Los 5 mejores desodorantes que te ayudarán a prevenir el mal olor de tus axilas

Olvídate de los malos olores y los malos momentos.

No hay nada mejor que un buen aroma corporal. No solo para atraer la atención de todos, sino también por temas de higiene. Sin embargo, no basta usar un buen perfume o una buena loción, pues hay zonas de nuestro cuerpo que desprenden olores más fuertes y que necesitan de un producto especial para poder mantenerlos a raya. Un ejemplo de ello son las axilas, y los desodorantes son imprescindibles para poder mantenerlas con un buen olor. Aquí te mostramos las mejores opciones:

1. Speed Stick: pack de desodorantes sin perfume

Los desodorantes Speed Stick están libres de fragancia, contienen 3 onzas y traen consigo un paquete de 6. Especialmente formulado para hombres.

Es antitranspirante y te brinda una protección de 24 horas contra el mal olor y el sudor producto del calor o la actividad física.

2. Secret: pack de desodorantes con pH equilibrado

Secret cuenta con un desodorante sin perfume original con pH equilibrado. Su contenido neto es 2.6 oz y viene en un paquete de 6. Su fórmula es fuerte y duradera.

Protección antitranspirante invisible en la ropa cuyo pH equilibrado trabaja bien con la química natural de tu cuerpo.

3. Gillette: desodorante y antitraspirante de 24h

El desodorante y antitranspirante de Gillete se componen de un gel transparente cuyo aroma es de Cool Wave. Con su compra, recibirás un paquete de 3 unidades de antitranspirante / desodorante Cool Wave especialmente para hombres.

Estos productos eliminan las bacterias que causan el mal olor y te dan protección que dura todo el día.

4. Lady Speed Stick: desodorantes libres de residuos

Lady Speed Stick ofrece un pack de desodorantes libres de residuos blancos. El pack incluye 6 unidades especialmente para mujeres.

Te ofrecen protección duradera contra olores y humedad, mintiéndote fresca desde la mañana hasta la noche.

5. Secret: desodorantes con protección invisible

Estos desodorantes de Secret son de polvo fresco y tienen un contenido neto de 2.6 oz. Viene en una presentación de 5 unidades.

Te ofrecen protección invisible contra el olor y la humedad. Ten en cuenta que su fragancia es fuerte, por lo que con solo una aplicación discreta estarás protegida.

