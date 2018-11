Los 5 mejores escritorios con los que podrás trabajar desde casa

El mueble que necesitas para crear tu espacio de trabajo.

Una de las peores cosas que nos puede pasar cuando nos sentamos a trabajar es no tener a la mano todo lo que necesitamos; peor se pone cuando entre un montón de papeles y herramientas, no damos con el documento o apunte que nos urge. No contar con un espacio de trabajo aumenta la carga laboral, porque quita mucho tiempo. Una solución a ello, es tener un buen escritorio. Por esta razón vamos a recomendarte los 5 mejores para que optimices tu tiempo y organices mejor tu espacio.

1. Walker Edison Soreno: escritorio de 3 piezas

El escritorio de esquina ha sido elaborado con bastidor de acero en su parte interna; mientras que su parte externa ha sido recubierta con vidrio de seguridad templado, biselado y pulido. El mueble se compone de 3 piezas e incluye teclado deslizante, soporte de CPU y una guía de instrucciones para su montaje.

Este escritorio de esquina es sumamente espacioso, tanto que tienes un espacio si lo deseas para colocar cualquier adorno sean fotografías, plantas, flores, e inclusive una vela aromática.

2. Mainstay’s: escritorio con cajones

El escritorio Maintay’s ha sido elaborado a base de roble de rodeo; su mesa de apoyo incluye un estante ajustable, y además trae consigo un cajón de accesorios de fácil deslizamiento. Viene en múltiples acabados.

Por su diseño es ideal para estudiantes. Con él te podrás sentar a redactar tus trabajos, investigaciones y demás archivos importantes; cómodamente ubicado en un rincón de tu cuarto.

3. Rockpoint: escritorio con múltiples compartimentos

El escritorio Rockpoint ha sido elaborado con aglomerado laminado no tóxico; su diseño es de líneas limpias. Cuenta con un gabinete de altura ajustable capaz de soportar hasta 15 libras; además trae un orificio de corte en el panel posterior para la gestión de cables.

Este mueble posee un estilo moderno, y su acabado en blanco sólido ha sido pensado para encajar fácilmente con la decoración de los alrededores de tu espacio de trabajo.

4. SHW: escritorio de esquina

Este escritorio de esquina de 3 piezas y en forma de L está hecho de resistente acero; su acabado es brillante y de tono oscuro. Viene en varios colores y trae consigo las instrucciones necesarias para que los ensambles de forma fácil y rápida.

El escritorio de SHW es sumamente espacioso, es ideal para que escribas, leas y trabajes en la PC al mismo tiempo; además en el puedes estirar tus piernas cómodamente gracias a su diseño.

5. STUDIO DESIGNS: escritorio para creativos

Este escritorio ha sido construido en acero de calibre pesado para asegurar una mayor durabilidad. Trae consigo 6 niveladores de piso para agregarle estabilidad y un taburete acolchado. El ajuste de ángulo superior de plano llega a 20 grados.

Este escritorio es de uso exclusivo para arquitectos, dibujantes y diseñadores. Te sentirás de lo más cómodo diseñando tus proyectos en él; ya que además del tablero reclinable cuentas con un estante de cajones para guardar todos tus instrumentos y materiales.

