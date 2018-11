Los 5 mejores juguetes de As Seen on TV para regalar esta Navidad

Una sorpresa especial para los más pequeños.

Se acerca la época más hermosa del año, es el momento en que además de compartir con tu familia, amistades y seres queridos; deseas demostrar el afecto que sientes obsequiando algo especial. En este sentido, los pequeños consentidos de la casa son quienes más disfrutan las navidades. Si deseas sorprenderlos con sus obsequios, no te pierdas estos juguetes de As Seen On TV disponibles ya en Amazon.

1. Loro Parlante Repetidor con sensor

Está equipado con un sensor de sonido que le permite grabar voces de la gente y luego repetirlas. Inicia la grabación de voz apenas comienzas a hablar y repite lo que ha grabado exactamente igual.

Este loro además tiene sus propias características; puede mover el su pico de forma independiente, se ríe, silba e incluso se mete bajo la solapa de sus alas. Es un juguete que podrás usar como entrenamiento o una manera de recordatorio de fechas importantes.

2. Magic Tracks Mega Set: Pista de circuito flexible

Sólo une las piezas de la pista y en segundos tienes un circuito de carreras que puedes personalizar. Sus piezas de neón brillan en la oscuridad y cada auto de carrera tiene 5 luces LED integradas.

Es una increíble pista de carreras que puede doblarse, flexionarse y brillar. Puedes cambiar el diseño como desees con cualquier patrón, la verdadera magia empieza con su tecnología de serpentina que la hace fácil de guardar.

3. Zoom Tubos Trax con mando a distancia

Es un juego de 25 piezas que incluye 12 conectores, 8 tubos curvos, 3 tubos de velocidad y un 1 tubo de velocidad con puerta. El producto también incluye un cable USB, zoom racer con mando a distancia y guía de configuración de pista.

Es ideal para niños mayores de 5 años en adelante; su conexión a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, reforzará la coordinación ojo-mano, las habilidades motoras y habilidades de resolución de problemas de tu hijo.

4. Ontel Magic Pad con 8 efectos de colores

Es un divertido tablero de dibujo iluminado que ilumina cada una de las piezas que se dibuje. Es la nueva y emocionante forma de dibujar y crear, simplemente presionas el botón para ver tu arte brillar.

Puedes elegir entre 8 efectos de luz diferentes y coloridos, cuando hayas terminado simplemente limpias la pantalla para crear todo de nuevo. Su diseño portátil garantiza largas horas de diversión en viajes en automóvil.

5. Tienda Desplegable para Cama tamaño individual

Las tiendas de campaña son divertidas, le dan a tu hijo su propio mundo privado por la noche. Es fácil de instalar y fácil de guardar, se abren al instante y se fijan a la cama en cuestión de segundos.

Funciona con cualquier colchón de medida individual bien sea gemelas, incluso hasta literas; es un modelo muy resistente y está fabricado para durar noche tras noche. Viene con una luz personal, que le permite a tu hijo tener su propio nodo de lectura privado.

