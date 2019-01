Los 5 mejores kits de bombillos LED para tus faros delanteros del auto

Conduce tranquilo, incluso a altas horas de la noche.

Contar con bombillos LED en los faros de tu auto, es un tema de seguridad que te ahorra situaciones desagradables y te garantiza una mejor conducción en condiciones con poca luz natural. Las luces de tus faros son herramientas que te permiten divisar obstáculos, estar atento del camino e informar a otros conductores sobre tu presencia en la vía. A continuación, te presentamos los mejores 5 kits de bombillos LED para tu auto.

1. Cougar Motor: kit de bombillos LED a prueba de agua

El kit de bombillos LED de Cougar Motor posee una potencia de 60W, un flujo de alta eficacia luminosa de 7200LM y una carcasa de aluminio. Disponible en distintos tamaños.

Estos bombillos LED de Cougar Motor son 200% más brillantes que los faros halógenos de serie; además, son realmente muy fáciles de instalar. Lo mejor es que son resistentes a la lluvia y duran más de 50.000 horas.

2. CAR ROVER: kit de bombillos LED

El kit de bombillos LED de CAR ROVER tienen una potencia de 50W, traen ventiladores de enfriamiento incorporados y están fabricados con un cuerpo que mantiene mejor la luz. Su vida útil está alrededor de las 30,000 horas y poseen varios tamaños.

CAR ROVER presenta unas luces LED 200% más brillantes que los bombillos halógenos de serie. Puedes ajustarlos hasta 360 grados gracias a su adaptador extraíble; esto les permite calzar tanto en los faros como en reflectores de tu auto.

3. NINEO: kit de bombillos LED

El kit de bombillos LED de NINEO cuenta con 5090 lux y 6000 lúmenes de 6500 k. Su ventilador rota hasta 12.000 veces por minuto y el disipador de calor térmico posee un doble núcleo de cobre que asegura la máxima disipación de calor.

Las luces NINEO son 5 veces más brillantes que los bombillos halógenos convencionales. El kit supera el 95% de intensidad inferior e incluye un collar de montaje es que te permite ajustarlos hasta 360°.

4. Aukee: kit de bombillos LED a prueba de agua

El kit de bombillos LED de Aukee tienen una potencia de 50W y 6000K de luz blanca de xenón. El ventilador de enfriamiento súper potente proporciona un fuerte viento que ayuda a disipar el calor producido y además cuentan con una vida útil de más de 30.000 horas.

El kit de Aukee es a prueba de agua y las luces son casi del mismo tamaño que los bombillos halógenos. Lo mejor de este kit, es que puedes instalarlo fácilmente ya sea en el reflector o proyector.

5. BEAMTECH: kit de bombillos LED sin ventilador

El kit de bombillos LED de BEAMTECH cuenta con 8000 lúmenes de salida. Tienen 6500K xenón de color blanco; además su sistema de enfriamiento avanzado brinda una disipación de calor más estable. Su vida útil es de más de 30.000 horas.

Los bombillos LED de BEAMTECH no producen ruido ya que su sistema de enfriamiento no posee ventilador. Es fácil de instalar, debido a que no necesitas modificar el circuito.

