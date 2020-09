Los 5 mejores maquillajes minerales para mujeres con piel sensible

Cuidado Personal

Si eres de piel sensible no temas maquillarte con estos cosméticos minerales

Si tu piel es sensible sabemos lo delicada que puede llegar a ser. La mayoría de los dermatólogos recomiendan el uso de productos de maquillaje desarrollados con minerales, ya que contienen propiedades calmantes no comedogénicas que mejoran la salud general de tu piel. Así que si has estado buscando una opción para maquillarte normalmente sin tener que temer los efectos negativos en tu piel, aquí te mostramos los mejores maquillajes minerales adecuados para tu piel sensible y delicada.

1. Polvo suelto de alta cobertura

Este polvo suelto ha sido desarrollado con minerales de origen natural y una combinación de vitaminas A, C y E. Es apto para todo tipo de piel y viene disponible en una variedad de tonos.

Gracias a su alta cobertura permitirá cubrir todas las imperfecciones y equilibrar la tonalidad de tu rostro. Puedes usarlo diariamente para mejorar tu apariencia. Además, permitirá que los poros de tu piel respiren.

2. Kit de 4 piezas de maquillaje

Este kit maquillaje incluye base, polvo, set de brochas y primer. Cada producto ha sido desarrollado con ingredientes naturales que calman y nutren la piel.

Sus cuatro piezas son esenciales para lograr un maquillaje perfecto. Además, su base con SPF 15 protegerá tu rostro de los rayos dañinos del sol. Su acabado natural es de larga duración para que te veas increíble durante todo el día.

3. Base mineral con ingredientes hipoalergénicos

Una base de maquillaje con una fórmula de minerales puros, hipoalergénica y libre de crueldad animal. Es resistente al agua y sus componentes nutren profundamente tu piel. Es apta para pieles grasas, secas y sensibles.

Puedes usar esta base diariamente para mejorar el tono y reducir las imperfecciones de tu rostro. Tiene una excelente cobertura y se difumina fácilmente en tu piel. Por ser a prueba de agua podrás usarla durante los días más calurosos y tu maquillaje permanecerá intacto.

4. Maquillaje para uso diario

Este kit completo de maquillaje incluye corrector, rubor, base, sombras de ojos, bronceador en polvo y 6 brochas de cerdas suaves. Cada pieza ha sido desarrollada con una fórmula mineral de origen natural segura para las pieles más sensibles.

Es un kit perfecto para uso diario, ya que podrás corregir tus imperfecciones y dar dimensión y color a tu rostro. También, podrás poner tu creatividad a volar con las sombras de ojos.

5. Juego de maquillaje básico

Este juego de maquillaje se compone de una base, un polvo suave, un corrector y una brocha kabuki. Han sido desarrollados con componentes completamente orgánicos y naturales que no causan irritación o acné en la piel.

Con este juego de maquillaje podrás equilibrar la tonalidad de tu piel, ocultar las manchas oscuras y disimular las imperfecciones. Gracias a su brocha kabuki lograrás difuminar cada producto para obtener un resultado rápido y profesional.

