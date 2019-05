Los 5 mejores perfumes baratos que huelen a caros

Huele delicioso con un corto presupuesto.

Si quieres tener un rico aroma en tu piel, y estás pensando en comprar un perfume no necesitas gastar los miles de dólares. Hay perfumes baratos para mujeres que tienen un aroma excepcional. Aunque no son de la marca Chanel, Gucci o Versace, estos 5 perfumes no te decepcionarán ideales para cualquier tipo de mujeres.

1. Clinique: una brisa de verano en la piel

Una marca para el cuidado de la piel, que tiene su fragancia y que no decepciona. Este perfume tiene notas de mandarina, pepino, jacinto de agua, zanahoria, sándalo y madera blanca. No creas que por tener verduras, será un aroma malo. Tiene un aroma fresco, perfecto para usarse en el verano.

Este perfume es de 100 ml. A las compradoras han recibido elogios por esta fragancia, prefieren usarlo por el día. Aplícalo en las muñecas, cuello y en el escote para que el aroma perdure más tiempo.

2. Philosophy: aromas para disfrutar de día y de noche

Este perfume barato para mujer es perfecto para aquellas que aman un aroma cítrico, pero también florar. Tiene notas de jazmín, rosa, toronja, mandarina, almizcle y bergamota. Ideal para usarse por el día o en una noche romántica. Siempre aplica el perfume en las muñecas, pecho y cuello.

A las compradores les gusta, pues el aroma les dura por varias horas en su piel. Es un perfume que contiene 60 ml. Una fragancia con 4.1 estrellas.

3. Sarah Jessica Parker: para la mujer de la gran ciudad

Un perfume barato, que huele increíble. La actriz Sarah Jessica Parker tiene una amplia línea de fragancias. Esta es una que más le ha gustado a la gente, pues es un aroma almizclado, floral y un poco amaderado. Tiene notas de lavanda, pachuli, ámbar blanco, orquídea, narciso y cedro.

Es un aroma que se disfruta sin importar la hora. Lo puedes aplicar para el trabajo o para una salida con las amigas. Algunas compradores les ha durado mucho el aroma en su piel, pero otras tienen que aplicar un poco más, para que el aroma perdure.

4. Jennifer Lopez: dulce y afrutado para los días soleados

Si eres de las mujeres que prefiere un aroma dulce, acaramelado y afrutados, este de JLo te encantará. Una fragancia que tiene aroma de vainilla, caramelo, limón siciliano, piña, sándalo y peonía. Un perfume para usarse en un día de verano o primavera, pues es un aroma que se disfruta con los rayos del sol.

Un perfume que contiene 100 ml. A muchas mujeres les ha encantado y consideran que es su perfume favorito. Esta fragancia tiene 4.5 estrellas y 81% de satisfacción.

5. Beyoncé: un aroma empoderado para el día

Este perfume creado bajo una de las cantantes con mayor popularidad y fuerza en el escenario. Beyoncé tiene este perfume para mujeres que tiene notas de durazno, magnolia, orquídea, almizcle, almendra, ámbar y durazno. Es un perfume para mujeres que les gusta lo dulce y afrutado.

A las compradores les ha gustado mucho, pues dicen que dura lo suficiente para el día, huele delicioso y prefieren usarlo en época de otoño y primavera. Un perfume de mujer con 4.1 estrellas.

