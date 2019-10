Los 5 mejores productos con biotina para el cuidado de tu cabello

Un tratamiento exclusivo para lucir un cabello increíble.

Seguramente a más de una de nosotras le ha pasado que cuando ve a una chica con un hermoso cabello no puede evitar preguntarse cómo hace para mantenerlo tan sano, brillante y sedoso. “Ojalá le hubiera preguntado” pensarás más de una vez; sin embargo al haber diferentes tipos de cabello, los productos que cada chica use no tienen porque generar los mismos efectos, ya que dependiendo del estado en que se encuentre nuestra cabellera se podrán escoger los productos más indicados.

La clave para tener una hermosa cabellera está en identificar nuestro tipo de cabello, para así emplear los productos más adecuados y lograr los resultados deseados. Al pelo se le clasifica según sea su producción de sebo o grasa, según su grosor o textura y finalmente según su forma. Y dependiendo de cada uno de las 3 condiciones tendrás que utilizar productos especializados.

De acuerdo con la cantidad de sebo que produzca tu cabello puede ser normal, seco, graso y mixto. El cabello normal es aquel que se caracteriza por su producción regular de grasa o sequedad, haciendo de éste un cabello dócil y saludable. El cabello seco por su parte no produce grasa y se reconoce por ser quebradizo, áspero con puntas resecas y con tendencia a enredarse, lo que dificulta su peinado.

El cabello graso es aquel que se caracteriza por el exceso de sebo y suele ser brilloso, plano y sin volumen, tan poco que a simple vista da la impresión de estar sucio. Por último, el cabello mixto es la combinación resultante entre el cabello graso y el cabello seco, su raíz suele ser grasa y sus puntas secas. Esta clasificación determinará el tipo de champú y acondicionador a usar primero, ya que una vez que controles la grasa podrás tomar en cuenta las otras características de tu pelo.

Según sea su grosor el cabello será fino, grueso o intermedio. El cabello fino es aquel que no posee volumen, se cae con facilidad y tiene sensibilidad a los químicos y resulta difícil que este estilo aguante algún peinado. El cabello grueso es aquel que se caracteriza por ser muy espeso y requerir mucho cuidado para mantener su aspecto, a diferencia del anterior, este si resiste el peinado. El cabello de grosor intermedio es el más fácil de manejar ya que posee un grosor que resultar de fácil cuidado.

De acuerdo con su forma, el cabello puede ser catalogado en liso, ondulado y rizado. El cabello liso se caracteriza por su uniformidad y brillo, no resiste bien el peinado y suelen resecarse si su lavado es diario, pero si se le brinda la humectación necesaria mantendrá su brillo y sedosidad. El cabello ondulado presenta risos poco marcados, se enreda fácilmente y se caracteriza por el frizz. Por lo general sus ondas no están muy definidas, por lo que hay que cuidarlo mucho para que luzca presentable.

El cabello rizado o crespo presenta ondas pequeñas y elípticas que al estar en contacto con la humedad se esponjan y se encrespan a diferencia del cabello liso, se enreda con facilidad por lo que necesita muchos más cuidados para que no se reseque.

En resumen necesitas identificar el tipo de pelo que tienes para brindarle el cuidado necesario y lograr así el cabello que haz soñado. Una alternativa que simplifica los cuidados requeridos y que puede usarse además en todo tipo de cabello son los productos con biotina. La biotina o también conocida como vitamina H, B7 o B8, está presente de manera natural en la piel, el cabello y las uñas.

La biotina es una de las vitaminas que mantienen la salud y belleza del pelo, porque contribuye en su crecimiento, manteniéndolo fuerte y aportándole más elasticidad y menos rotura. De esta manera se obtiene mucha más vitalidad, grosor, volumen, pH equilibrado y un control en la producción de sebo que son extremadamente beneficiosos para el cuero cabelludo. Siendo así uno de los pocos productos que pueden usarse con frecuencia para tratar diferentes tipos de problemas capilares.

1. Cápsulas vegetarianas con aceite de coco

El aceite de coco es uno de los ingredientes que poseen mejor absorción en el organismo. Las cápsulas vegetarianas favorecen el crecimiento del cabello, promueven una piel brillante y unas uñas fuertes.

Los comprimidos son pequeños, por lo que serán fáciles de digerir y el aceite de coco por su parte brinda múltiples beneficios para la salud. En el cabello, revitaliza y repara sus hebras del daño externo y regula la producción de aceites para evitar el exceso o insuficiencia de grasa.

2. Champú y acondicionador con Biotina y Aloe vera

El champú y su respectivo acondicionador contiene una fórmula hecha a base de aloe vera, una planta que controla la producción de sebo, estimula el crecimiento y humecta al cabello reseco. La biotina y los otros ingredientes naturales le devolverán la salud y belleza al cabello.

Limpiará a tu cuero cabelludo del DHT, una de las principales causas de adelgazamiento del cabello, siendo así uno de los pocos productos que aportan grosor y volumen al cabello fino.

3. Gomas veganas para toda la familia

Veganas y libres de aditivos químicos. Las gomas de Biotina para adultos y niños ofrecen un reforzamiento de las células y una dosis más efectiva que promueve una piel, uñas y un cabello más saludable.

Lograrás un cabello más largo, hermoso y fuerte, además su agradable sabor a fresa te permitirá disfrutar de su consumo.

4. Suplemento masticable de Biotina y Pectina

Estas gomas a base de Biotina y Pectina actúan directamente sobre la piel, las uñas y el cabello devolviéndole su salud y belleza natural. Su fórmula patentada llega hasta lo más profundo de las células de la piel y brinda resultados perceptibles al poco tiempo.

Sus componentes respaldan los aminoácidos esenciales que tu organismo necesita para producir elastina y la queratina, 2 componentes básicos para un cabello y unas uñas saludables. Además, al aportar sólo 15 calorías por porción, no tendrás que preocuparte por sus efectos en tu peso.

5. Acondicionador para volumen del cabello

A base de Biotina y aceite de ricino, un par de ingredientes que estimulan el crecimiento del cuero cabelludo así como su grosor. Un acondicionador con propiedades antibacterianas y antifúngicas que actúan directamente sobre cada folículo previniendo problemas como la caspa y otras infecciones del cuero cabelludo.

Es hipoalergénico y perfecto si cuentas con poca tolerancia a ciertos ingredientes. Lo mejor de todo es que favorece mucho a los cabellos delgados o finos ya que les otorga volumen.

