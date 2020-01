Los 5 mejores productos con vitamina C para aliviar el resfriado

Un producto indispensable para la temporada de invierno.

La vitamina C es primordial para los seres humanos en distintas etapas de la vida, ya que se necesita principalmente en el crecimiento donde los tejidos se están formando en todo el organismo, por lo que su presencia es importante para formar la proteína que produce la piel, los ligamentos, tendones y vasos sanguíneos.

Así que la vitamina C se requiere desde el inicio de la vida misma. Ella también ayuda a sanar las heridas que nos causamos por caídas, golpes, raspaduras o accidentes, actuando de manera inmediata sobre la piel formando lo que conocemos como el tejido cicatricial que protege las capas de la dermis de infecciones y la regenera teniendo otra nueva y sana.

También conocida como ácido ascórbico, esta aporta muchos beneficios a las funciones del cuerpo humano. Una de ellas es la de absorber el hierro y otros nutrientes vitales en el organismo. Además, es uno de los que ayuda a prevenir esos resfriados molestos que nos incapacitan en muchas oportunidades, impidiendo el desarrollo normal de nuestras actividades diarias. Por eso, la prevención juega un factor primordial por lo que es recomendable siempre ingerir en cualquier presentación la vitamina C. Para ayudarte en esa elección, te sugerimos cinco de los mejores productos con esta fórmula para que incluso, alivies ese resfriado.

1. Tabletas efervescentes de 10 unidades

Un complemento divertido ya que se tratan de tabletas totalmente efervescentes que harán que al probarlas causen una explosión de sabores a limón y naranja en tu boca. Esta presentación viene en una caja de cartón colorida que recuerda lo energizado que estarás con la recarga de vitamina C que obtendrás al ingerir estas diez tabletas que podrás sumergir en un vaso con agua y disfrutar de tu bebida espumosa. Pose altos niveles de antioxidantes por su mezcla de vitaminas A, C y E, además de contener fuentes de zinc, selenio y manganeso, con una combinación de hierbas patentadas como la equinácea y el jengibre.

Estas cápsulas son super saludables y aportan muchos beneficios a tu organismo, incluso es ideal para las personas que no consumen gluten ya que no contiene nada de ello. Apoya a tu sistema inmunológico y dale esa carga extra de vitamina C que requiere para que comiences a sentirte mucho mejor y así olvidarte de los resfriados. Son 13 vitaminas, minerales y hierbas, que servirán para los adultos y niños de 14 años o más. Simplemente deje caer 1 tableta en un vaso con agua dejando que se disuelva y tomar. Podrás repetir el proceso cada 3 o 4 horas.

2. Fórmula natural para aliviar resfriados de Snifflex

Esta fórmula totalmente natural ha sido creada con los mejores ingredientes para que puedas incluirla en tus suplementos diarios de vitaminas para tu cuerpo y así evitar enfermedades como los resfriados. Ha sido creada por los pediatras para niños de 6 a 12 años de edad. Resulta una forma natural de aliviar los síntomas del resfriado o las alergias generadas por el ambiente, sin causar efectos secundarios.

Está recargado con refuerzos para el sistema inmune como el Quercetin que ayuda a estabilizar las células por lo que dará un efecto anti inflamatorio y anti histamínico. También posee Nacetil, actuando como un antioxidante del organismo. Trae furta saúco que alivia la congestión nasal y tiene propiedades anti virales. Y la protagonista, la Vitamina C para que actúa como el anti histamínico natural.

3. Nano Rush antiresfrío con vitamina C y Zinc

Este spray anti resfriados ha sido creado para proporcionarte vitamina C y Zinc para que puedas tener todas las energías necesarias para tu organismo. Son 100% ingredientes naturales que no liberan sabores o conservantes artificiales y cuenta con las prácticas de fabricación recomendadas. Este spray es de absorción instantánea y no resulta difícil para ingerir.

Con este método de spray es más fácil de absorber. Es ideal para incluir en los tratamientos de resfriado y cuando más mal nos sentimos, actúa de manera inmediata, por su fórmula de vitamina C y zinc que utiliza la tecnología de suplemento que van directo al torrente sanguíneo. Estimular el sistema inmunológico con vitamina C y zinc es vital para una buena salud.

4. Té de hierbas con Vitamina C

Este té de hiervas es una excelente opción para tomarlo cuando nos sentimos con el malestar del resfriado. Este potencia el sistema inmunológico y puede ser incluida como una de tus bebidas diarias que podrás ingerir de tres a cinco veces por día para empezar a sentirte más saludable y prevenir futuros catarros.

Este té posee ingredientes como la quinácea, ginseng y una fuerte carga de vitamina C. Si deseas puedes tomarlo frío o caliente, se recomienda esta última opción, sobre todo cuando tienes dolores de garganta para que alivies esa zona rápidamente y puedas volver a saborear tus comidas favoritas cada vez que lo desees, sin dolores. Su envase es una bolsita que será muy fácil de abrir para tomar una cucharadita que se disolverá en el agua caliente o fría según sea tu preferencia. Recuerda que no solo la puedes tomar con resfriado, puedes beberla regularmente y así estar en modo de prevención, evitando futuros malestares en tu organismo.

5. Zicam: Vitamina C que se disuelve rápidamente

Con un total de 25 tabletas, este producto de Zicam es ideal para que lo incluyas cuando te sientas mal de algún resfriado. Viene en un envase plástico blanco de tapa que se desenrosca fácilmente para que puedas acceder a toda la carga de vitamina C que encontrarás en él y así olvidarte de los resfriados.

Reduce la gravedad y la duración de los síntomas generados por el frío. Estas pastillas se disuelven fácilmente y muy rápido, solo deberás introducirlas en un vaso con agua y esperar a que se disuelva toda o si deseas, colocarla directamente en tu boca y disfrutarla como un caramelo que se disuelve poco a poco. Recibe tu dosis extra de vitamina C y siéntete saludable y libre de cualquier síntoma de gripe para que vivas tus días al máximo.

