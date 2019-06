Los 5 mejores productos para desmaquillarte por las noches sin maltratar tu piel

Remover el maquillaje es el paso más importante de toda rutina de belleza.

Dentro de las rutinas de belleza que seguimos las mujeres, una parte esencial es sin duda limpiar nuestro rostro completamente de maquillaje durante las noches. Si dejamos el maquillaje, nuestro poros y nuestra piel se ven afectados por la acumulación de estos productos. Así, debemos ser rigurosas con la limpieza de nuestra piel, y para eso te mostramos los mejores productos disponibles para desmaquillarte sin maltratar la delicada piel de tu rostro.

1. Toallas Limpiadoras Desmaquillantes Neutrogena

Estas toallitas removedoras de maquillaje trabajan para disolver todo rastro de suciedad, aceite y maquillaje en la piel, para una limpieza superior y poder quitar el maquillaje al alcance de tu mano.

Son desechables y limpian a fondo tu piel sin irritación y no dejan residuos pesados por lo que no es necesario enjuagar. Son tan suaves que puedes limpiar incluso la máscara resistente al agua sin irritar tus ojos.

2. Agua de Limpieza Micelar

Es un desmaquillador suave pero poderoso para eliminar el maquillaje resistente, es seguro para usarlo en el área de los ojos y para eliminar los lápiz labiales de larga duración.

Esta agua de limpieza micelar elimina la suciedad, el maquillaje y el exceso de aceite, todo en unas solas pasadas. No necesitas enjuagarla; tu piel se limpia, se refresca y se libra de impurezas.

3. Desmaquillador de Ojos Mary Kay

Es apto para la piel sensible, está clínicamente probado para prevenir la irritación y la alergia de la piel. Está libre de fragancias, es no comedogénico y está oftalmológicamente probado.

Elimina suavemente el maquillaje de tus ojos, incluso el rímel impermeable sin maltratar la delicada piel del área de los ojos. Su fórmula especial no maltrata ni deja la piel seca.

4. Aceite Limpiador Profundo

Es uno de los aceites más versátiles. No contiene productos químicos nocivos, color agregado o alcohol. Su fragancia es natural, no ha sido probado en animales, es vegano y no contiene gluten.

Este aceite limpiador profundo lo puedes usar como un limpiador facial suave, adecuado para el uso diario. Es una excelente fuente de vitaminas y humectantes, y contiene una alta concentración de vitamina E.

5. Removedor de Maquillaje Clinique

Es un desmaquillador de dos vías que acelera la eliminación de los maquillajes de los ojos y los labios difíciles de quitar. Disuelve y limpia el maquillaje de larga duración, incluso la máscara resistente al agua.

Puedes usarlo a diario ya que no es irritante, ha sido probado por oftalmológos y es apropiado para los usuarios de lentes de contacto. Deja tu piel limpia y fresca antes de dormir.

