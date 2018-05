Los mejores 5 regalos para el Día de las Madres

Las mejores opciones para facilitarte la búsqueda...

¿Quieres sorprender a tu mamá, a tu esposa, a tu hermana o a tu mejor amiga en este día tan especial? Pues aquí tienes nuestra selección de los mejores regalos para el Día de las Madres, para todas las madres y para todos los bolsillos. Seleccionamos los que han permanecido entre los favoritos de nuestra audiencia para que puedas irte a la segura al momento de comprarlo. ¡Encuentra el detalle especial que estás buscando aquí!

A todas las mujeres les encantan las joyas. No es necesario que sean de oro, plata o metales preciosos. Existe bisutería hermosa y fina que cuesta mucho menos dinero.

“Bellos aretes, muy bonitos, ligeros y lo suficientemente cómodos como para dormir con ellos. Los he estado usando durante unas semanas, me duché con ellos, los he puesto en limpiadora de joyería, y hasta el momento ellos están en perfecto estado y se ven más caros de lo que parecían. Me encantan usarlos con jeans y vestidos“. Por: NoVaGrlon – 5.0 de 5 estrellas en Amazon.

2. Jarra de porcelana hecha a mano por Sarah Bak Pottery:

Jarra de porcelana delicada y sutil, elaborada y pintada a mano con hermoso diseño de flor de cerezo. Tiene un estilo vintage y frágil, pero de agarre cómodo y práctico. Tiene una medida de 6 x 4.50 pulgadas.

Este clásico y delicado detalle le servirá a cualquier mujer para servir café, leche o jugos en una comida especial. Puede ser llenada con bebidas calientes y frías, y además resiste la temperatura del microondas.

Cartera elaborada en forro de poliéster resistente, con cierre de cremallera. Incluye dos bolsillos slip, un zip y un bolsillo exterior. Su tamaño es de 8 por 8 pulgadas, y la correa del hombro mide 21 pulgadas.

Esta cartera es perfecta para las mujeres prácticas que les gusta ir siempre a la moda y llevar solo lo necesario con ella. Este diseño se puede llevar de diferentes formas, bien sea con la correa al hombro o en el brazo; lo importante es estar siempre cómoda.

Esta pulsera contiene un dije en forma de corazón de vidrio colgante, que está diseñado con material de metal común y cristales transparentes. La longitud de esta cadena metálica es de aproximadamente 8 pulgadas. Además, incluye una bolsa de regalo de terciopelo elegante.

Este accesorio es hipoalergénico, debido a que la aleación que se realizó para conseguir el metal para la construcción de la pulsera, es suave en el contacto con la piel y logra mantiene un brillo duradero.

Este perfume está destinado para la mujer y su fragancia proviene de las rosas, orquídeas, violetas y almizcle de zarzamora, que le proporcionan un sensual aroma. Está envasado en un frasco de spray de 3,4 oz.

Se trata de una fragancia radiante, sensual, sofisticada que celebra el renacimiento de la extrema feminidad, se puede usar para toda ocasión tanto para el día como la noche, y para cualquier evento que requiera elegancia.

