Los 5 mejores relojes de bolsillo para hombres de estilo vintage

Luce siempre elegante y llega a tiempo a cualquier lugar.

El hombre de hoy no escapa a una de las tendencias que está marcando pauta en la moda. El estilo vintage vuelve a ser parte del guardarropa masculino esta temporada, y los relojes de bolsillo son un Must Have que además de brindarte elegancia, le darán un toque sofisticado a tu look. Te presentamos los 5 mejores relojes de bolsillo que complementaran tu estilo.

1. Reloj con cadena Steampunk Blue Skeleton

Este hermoso reloj mecánico de bolsillo para caballero tiene un diseño clásico, es de tono negro con cadena de metal. En su esfera posee a escala números romanos.

La presentación de este accesorio es una hermosa caja, lo que hace de él la prenda perfecta para regalarla a tus familiares o amigos.

2. Reloj automático Vintage Bronze

Es una pieza de diseño clásico transparente que te permite ver la hora sin necesidad de abrir la tapa del reloj. Su cadena con gancho es removible.

No necesita baterías, su sistema de cuerda es de baja energía debido a que no se utiliza por largos período de tiempo. Viene con una bolsa vintage ideal para que le hagas un regalo a esa persona especial.

3. Reloj de bolsillo de acero inoxidable Zynkz

Esta pieza de acero inoxidable de color bronce está fabricado para ser resistente al agua. Incluye las pilas en su interior y la cadena está fijada al reloj. Su dimensión es de 44 mm.

Posee un botón que permite abrir el reloj, con la corona de la parte superior se puede pausar y restablecer la hora. Puedes llevarlo contigo en el diario y marcar la diferencia con todos a tu alrededor.

4. Reloj Oxford Hunter

El diseño de este reloj está inspirado en los relojes de bolsillo que utilizaban los cazadores. Tiene una carcasa con una tapa de metal abatible que se cierra sobre la esfera de cristal y así lo protege del polvo y otros daños.

Tradicionalmente los relojes de cazador tienen las bisagras de la tapa en la posición de las 9 en punto y el vástago del reloj a las 3 en punto. Este estilo se conoce como “doble apertura”, está compuesto por una caja de metal pulido, chapado en oro con respaldo liso.

5. Reloj Ogle Vintage de doble apertura

Es un reloj automático de bolsillo con cadena llavero y esfera de oro, está elaborado en cobre y su funda tiene doble tapa. El diámetro de la esfera es de aproximadamente 48 mm.

Este reloj tiene garantía de fabrica, viene en una original caja que puede servir si deseas regalarlo a esa persona especial, además viene con manual de uso e instrucciones.

