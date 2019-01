Los 5 mejores relojes Nine West de mujer por menos de $40

Dale un toque sofisticado y moderno a tu look por el mejor precio.

El reloj es un accesorio que no solo se utiliza para completar tu look del día, sino que es una pieza imprescindible que nos permite organizarnos con nuestros horarios y cumplir con puntualidad los diferentes compromisos que asumimos. Como todo accesorio, existen diferentes modelos que se adaptan a tu estilo y que sirven para completar tu vestuario diario. Por eso en esta ocasión te mostramos 5 relojes Nine West para mujeres en menos de $40 que puedes conseguir en Amazon.

1. Nine West: Brazalete dorado 1922

El modelo 1922 es redondo con cierre de champaña Sunray y una pulsera de malla en tonos metálicos muy parecido a un brazalete que dará un estilo elegante a tu atuendo. Esta pieza está disponible en tres colores.

Ideal para darle un toque clásico y sofisticado a tu outfit, este reloj tiene un diseño que te permite usarlo en todo momento y ocasión.

2. Nine West: Reloj analógico casual

Esta pieza está disponible en azul denim y rosa pastel. En ambos, la esfera y los números están combinados con tonos dorados al igual que las hebillas. Las correas o brazaletes están elaboradas en piel.

Este diseño se adapta para que vayas a la oficina, a una reunión entre amigas o alguna ocasión casual donde el reloj sea parte de tu outfit.

3. Nine West: Reloj con diseño floral

Con el modelo Floral Rose Goldtone, Nine West nos muestra un reloj con diseño femenino y sofisticado ideal para ocasiones casuales. El reloj presenta la esfera en color rosa con dorado, combinado con diseño floral impreso en 3D. La correa es color rosa con cierre de hebilla.

Con un estilo sobrio y llamativo a la vez, este reloj es una excelente pieza para complementar un atuendo para una salida casual o también para ir a trabajar.

4. Nine West: Reloj Star con tachuelas

Este reloj en color azul está combinado con tonos dorados rosa, y en la esfera azul brillante de 34 milímetros resaltan los marcadores de lunas y estrellas.

La correa de color azul está adornada con tachuelas de estrellas y puntos en color dorado, terminada en una hebilla clásica. Es la prenda perfecta para darle un toque original y versátil a tu atuendo.

5. Nine West: Diseño casual a rayas

Las rayas que adornan las correas son las que aportan estilo a este reloj que está disponible en dos combinaciones: rojo, blanco y plateado; y negro, blanco y plateado.

Tiene un estilo casual que puede combinar con un estilo deportivo o informal. Es una prenda cómoda y resistente que puedes usar en el día a día.

