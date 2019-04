Los 5 mejores semillas para plantar en tu jardín y tener tu propio huerto

Nada mejor que comer los alimentos que tu mismo has cosechado.

No hay como tener un huerto propio. Siempre sabe mejor el alimento que tu mismo has cosechado, y también es mucho más económico y saludable. Sin embargo, es necesario que evalúes que tan fértil puede ser tu jardín, ya que si compras las semillas antes de tratar la tierra no lograrás conseguir nada. Existen muchos tipos de semillas, y nosotros vamos a recomendarte aquellas que te darán las verduras y hortalizas más básicas en tu plan alimenticio.

1. Burpee: semillas de zanahoria, lechuga, pepino y tomate cherry

El pack de 4 semillas de Burpee está conformado por 500 semillas de lechuga, 1000 semillas de zanahoria, 1000 semillas de tomates cherry y 60 semillas de pepino.

Puedes sembrar todo el año a pleno sol. Ten en cuenta que la altura de la planta, la extensión de la planta, los rendimientos y las instrucciones por paquete y cosecha varían. Perfectos para que prepares una variedad de platos, desde sopas hasta ensaladas.

2. Burpee: semillas de variedades de tomate

Burpee ofrece un pack con seis tipos de semillas variadas de tomate: 40 semillas de Porterhouse, 30 semillas de Razzle Dazzle, 65 semillas Orange Wellington, 30 semillas Golden Mama, 30 semillas Black Pearl y 30 semillas Honeybunch.

Los días de cosecha varían, sin embargo puedes sembrar todo el año a pleno sol. La altura de la planta será de 48″ y su extensión de 36″. El rendimiento varía. Con ellos, tendrás las mejores guarniciones y salsas para preparar tus pastas y pizzas favoritas.

3. Burpee: pack de tres semillas de lechuga

Este pack de semillas de Burpee contiene tres paquetes de distintos tipos de lechuga. Las instrucciones indican sembrar a la intemperie a principios de primavera después del promedio de la última helada y cosechar en 45 días.

Para sembrar a principios de primavera a pleno sol, variando alturas, diferenciales y rendimientos. Disfrutarás del sabor que cada lechuga tendrá para ofrecerte. Prepara con ella las más ricas ensaladas y hamburguesas con sus hojas frescas.

4. Burpee: semillas para preparar té

Burpee ofrece un pack de tres semillas de té con menta verde (200 semillas), manzanilla ‘alemana’ (2000 semillas) y dulce mejorana (2500 semillas).

Para sembrar a principios de primavera a pleno sol. Variedad de alturas, pliegos y rendimientos. La manzanilla te aliviará los cólicos y los dolores menstruales, también te desinflamará y te ayudará a conciliar mejor el sueño. La menta, te ayuda en la digestión y te produce relajación. La dulce mejorana te alivia los nervios y los gases.

5. Burpee: semillas de hierbas aromáticas

Este pack de semillas de Burpee contiene las siguientes hierbas aromáticas: Albahaca ‘genovese’ (400 semillas), orégano griego (2500 semillas), perejil ‘italiano’ (1300 semillas) y tomillo común (1800 semillas). Cada colección contiene 4 paquetes de semillas.

Para sembrar a la intemperie a principios de primavera después del promedio de la última helada. Cosechar en 60 días. El rango de alturas de plantas es de 4-24″ y el Rango de extensiones de plantas es de 8-12″. Con estas hierbas podrás preparar todas las recetas de salsas italianas como Pesto, Alfredo, Napolitana y Bolognesa.

