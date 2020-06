Los 5 mejores snacks bajos en calorías para llevar siempre contigo y evitar antojos

Una merienda deliciosa que no afectará tu dieta

Seamos sinceros, cuando comenzamos con una dieta para bajar de peso es difícil ignorar las ganas de un bocadillo a mitad de mañana o una buena merienda al terminar la tarde. Muchos expertos en nutrición coinciden que una buena dieta debe consistir de tres comidas pesadas y dos bocadillos ligeros, lo importante en esto no es las veces que se come, sino lo que se come. Pensando en ello, a continuación te mostramos algunos snacks bajos en calorías que puedes disfrutar sin sentirte culpable.

1. Brownie con chispas de chocolate

Se trata de brownies con chispas de chocolates muy crujientes. Están elaborados con una mezcla de ingredientes nutritivos, saludables y bajos en calorías. Se encuentran disponibles en varios sabores y una variedad de presentaciones que puedes llevar a cualquier lugar.

Si eres amante del chocolate, estos brownies se van a convertir en tus bocadillos favoritos. Es un snack con solo 120 calorías por porción, esto hace que sean una forma inteligente y deliciosa de darte un gusto entre comidas.

2. Snack crujiente con sabor a queso

Es un snack horneado con sabor a queso elaborado con ingredientes bajos en carbohidratos y con alto contenido proteínico que contribuye a mejorar la acción metabólica. Sus ingredientes naturales son seguros para personas con intolerancia a la lactosa o quienes poseen una dieta vegana.

Cada bocadillo es una excelente fuente de proteína y calcio. Su presentación es perfecta para llevarlas contigo y disfrutarlas en cualquier lugar que te encuentres. Es una alternativa saludable y deliciosa para disfrutar de un snack salado.

3. Tortillas horneadas de proteína

Son unos nachos elaborados con una fórmula rica en proteínas. Están elaborados principalmente con suero de leche y cuentan con un intenso sabor a queso. El bocadillo es completamente libre de gluten y soja, esto previene la posibilidad de reacciones alérgicas.

Viene en una presentación portátil que es muy cómoda para llevar a la universidad o al trabajo. Disfrutarás de un delicioso snack sin sentir ningún tipo de culpa.

4. Palomitas con sabor a queso o mantequilla

Son palomitas de maíz que están disponibles en sabores clásicos como cheddar blanco o mantequilla. El producto es completamente libre de colorantes artificiales y conservantes por lo que es un snack nutritivo y saludable. El paquete incluye 20 bolsas de 0,5 onzas cada una.

Sus sabores salados y profundos deleitarán tu paladar en cada bocado. Un antojo exquisito y totalmente libre de culpas que apenas tiene un total de 30 calorías por taza.

5. Galletas de chocolate sin gluten

Son deliciosas galletas de brownie con chispas de chocolate que están hechas con ingredientes naturales como harina de almendra, aceite de coco y edulcorantes. Este snack es bajo en carbohidratos, azúcares y no contiene gluten.

Puede ser un bocadillo perfecto para calmar los antojos de algo dulce, mientras empiezas con tu nuevo estilo de vida más saludable. Son altas en proteína por lo que son perfectas para acelerar tu metabolismo.

