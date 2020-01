Los 5 mejores suplementos para potenciar tu bienestar y salud digestiva

Disfruta de la tranquilidad de una digestión saludable y adecuada.

Nuestra salud es uno de los temas más importantes a los que debemos prestar atención constantemente. Sin embargo, en ocasiones por causas de tiempo, estrés y otras excusas, solemos descuidar de ella y solo nos fijamos en ella cuando solemos presentamos síntomas de enfermedades o lamentablemente se padece de una.

Son muchos los métodos y las formas que tenemos a disposición para poder cuidar cada parte de nuestro organismo. Ejercicios, meditación, yoga y otras tantas actividades, como caminar o correr. Pero las cosas que comemos en ese plan de dieta diario también juegan un papel importante en la relación con una buena salud.

Aparte de los alimentos que preparamos, existen opciones como los suplementos que ayudan en tu bienestar e incluso mejoran la digestión de cada alimento. Los suplementos están compuestos básicamente por vitaminas, minerales y otros productos que valoran y cuidan una zona específica del cuerpo. Se pueden encontrar en forma de pastillas, polvos, bebidas o barras energéticas para que puedas tener acceso inmediato y para ingerir fácilmente.

Ellos pueden incidir en la salud de manera considerable al aportar calcio, vitamina D y otros nutrientes y vitaminas que hacen bien al sistema humano. Teniendo en cuenta las recomendaciones médicas, los suplementos los pueden consumir niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Las mujeres embarazadas también están en esta lista ya que existen unos productos que aportan el ácido fólico, vitamina que previene defectos congénitos en los bebés.

Si ya tienes el visto bueno de tu médico de confianza y estás en la búsqueda de un suplemento, entonces escoge entre estas cinco opciones que sin duda le darán muchos beneficios a tu cuerpo.

1. Suplementos de fibra masticables

Son 90 unidades de gomitas deliciosas que deberás tomar dos veces al día para aportar la fibra y los nutrientes necesarios a través de este suplemento para la salud de tu organismo. Tiene un contenido de inulina que aporta la cantidad justa de fibra soluble transformado en deliciosos sabores frutales como la naranja, uvas, cerezas, fresas, limón y manzana verde.

Tener una dieta alta en fibra te aportará muchos beneficios a la regularidad digestiva para que puedas procesar tus alimentos de manera diaria. Las frutas, las verduras y los granos integrales son buenas fuentes de fibra natural, pero es posible que no obtenga suficiente a través de los alimentos, así que estas cápsulas ayudan a proporcionar la fibra suplementaria que tu cuerpo puede necesitar. Por cada dos gomitas tomadas dos veces al día recibirás 8 gramos de fibra, que es una excelente fuente de fibra.

2. Fibra Pura de Yes You Can

Mejora tu digestión, mantiene la regularidad de los procesos digestivos diarios e interviene en la pérdida de peso cuando se combinan elementos como una dieta saludable y los ejercicios, porque aporta la fibra que el cuerpo necesita cuando está quemando calorías. Es de la reconocida marca Yes You Can, recordándote siempre que puedes sentirte mejor incluyendo este tipo de suplementos en tu plan diario de nutrición.

Este suplemento está diseñado para aportar fibra pura, para personas que necesitan mejorar la digestión y mantener la regularidad. Es un completo saco de proteínas que solo necesitarás añadir una cuchara para preparar un batido entre comidas.

3. Tabletas masticables Fiber Choice sin azúcar

Este suplemento de Fiber Choice viene en un envase fácil de manipular con las imágenes de toda la carga frutal y de verduras que ofrecen las 90 gominolas disponibles para al menos dos meses seguidos de consumo. Te ayuda a promover la buena salud digestiva manteniendo tu sistema inmune súper saludable lo que te aportará mucha energía haciéndote sentir excelente en todo momento. Además, te permite controlar y mantener tu peso de manera estable.

Es un suplemento totalmente natural de fibra de un gran sabor divino al paladar. Con las gummies tendrás una buena salud digestiva. Viene en varios sabores de fruta natural como las cerezas, fresas, manzanas y aporta nutrientes que vienen del brócoli. Dos gomas al día proporcionan 3 gramos de inulina, por lo que estarás dando a tu organismo todo lo que necesitas para que se mantenga saludable y en buen estado para enfrentar el día a día.

4. FiberCon: terapia de fibra

Un total de 140 cápsulas que vienen en un envase plástico blanco fácil de abrir y cerrar y que evidencia toda la información necesaria sobre los nutrientes que aportan a tu salud. Es un suplemento que servirá como fuente de fibra para aportar a todo tu sistema para mejorar la digestión y cada proceso que necesitas para que puedas ir al baño y además sentirte súper energizado.

Incluir este suplemento en tu dieta diaria sin duda marcará una gran diferencia porque sentirás los cambios en tu estado de ánimo, al sentir que tienes las energías completas y necesarias para realizar cada actividad del trabajo o del hogar. Los suplementos siempre deben estar aprobados por los expertos por lo que siempre recomendamos que consultes cada cosa que vayas a ingerir por tu salud, a ese médico de confianza que tienes.

5. Garden of Life pura fibra orgánica

Este suplemento es ideal para las personas que son veganas ya que cada porción en polvo que ingieras proviene de la naturaleza. Cada 9 gramos de fibra por porción aporta proteínas, probióticos y ácidos grasos como el omega 3 que es muy beneficioso para la salud en general. Posee fibra cruda elabora con 15 superalimentos orgánicos que incluyen semillas germinadas, granos y legumbres. Apoya la salud intestinal y sus funciones regulares, ayuda en la función cardiovascular y la salud en pleno.

Si deseas eliminar el exceso de toxinas, este suplemento es ideal para liberarla de tu cuerpo mientras mantiene tus niveles saludables de azúcar en la sangre y colesterol que con el consumo de este suplemento estarán en el rango normal y saludable. La fibra viene con

certificado USDA de que es totalmente orgánico, vegano y no posee gluten, lácteos, psilio y sin rellenos, sin aislamientos, sin nutrientes sintéticos, sin edulcorantes artificiales y sin conservantes.

