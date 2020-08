Los 5 mejores tratamientos para el cutis hechos a base de pepino

Deja que las propiedades del pepino rejuvenezcan todo tu rostro

El pepino ha sido utilizado por muchos como un tratamiento de belleza el cual ayuda a rejuvenecer las células de la piel, esto es posible gracias a la cantidad de vitaminas, minerales y sobre todo las propiedades hidratantes que posee. Los pepinos ayudan a refrescar la piel, estimulan la producción de colágeno y previenen las ojeras. Pensando en ello, el día de hoy te compartimos cinco tratamientos hechos a base de pepino para que luzcas un rostro increíble.

1. Spray facial con aloe, pepino y té verde

Un spray que contiene un agua esencial hecha con pepino y menta que refresca la piel del rostro, garantizándote así una mejor hidratación. Su extracto de té verde es un poderoso antioxidante que deja la piel revitalizada.

Revitaliza la piel cansada de todo tu rostro con esta infusión de aguas esenciales que son fáciles de aplicar y efectivas para tratar, rejuvenecer y embellecer todo tipo de pieles.

2. Toallitas para limpieza facial

Es un paquete con 30 toallitas de tela suave bañadas en una mezcla de agua de pepino con salvia que son muy efectivas y seguras para tratar cualquier tipo de piel. Cada pañito ha sido previamente hidratado, así podrás disfrutar de un tratamiento humectante completo.

Son perfectas para remover mugre, aceite e incluso restos de maquillaje de tu rostro, sin que tengas que usar agua. Cada una de estas toallitas faciales están aprobadas por dermatólogos y oftalmólogos, además están disponibles en una presentación que puedes cargar cómodamente en tu bolso.

3. Tratamiento facial con pepino y mango verde

Un gel refrescante para la piel de Clean&Clear que deja tu piel hidratada y totalmente rejuvenecida desde la primera aplicación. Es un tratamiento de uso diario hecho con agua y una mezcla de extractos de pepino y mango verde.

Un gel ultraligero que no deja sensación grasosa y es perfecto para incorporar dentro de tu rutina diaria para el cuidado del rostro. Este producto no es comedogénico, esto quiere decir que no obstruye los poros de la piel al ser aplicado directamente.

4. Tónico facial a base de pepino

Es un tónico hecho a base de pepino y aloe vera que es realmente rico en vitaminas del complejo A, E y C. La fórmula contiene un pH alcalino neutro, este es perfecto para eliminar el exceso de aceite e impurezas que se encuentran en la capa superficial de la piel.

Witch Hazel es un producto con propiedades antioxidantes que está diseñado para reducir el crecimiento de las bacterias que se ocultan en la piel, curar infecciones, disminuir el enrojecimiento y prevenir posibles brotes de puntos negros y blancos.

5. Mascara de pepino en gel

Una mascarilla en gel que posee una textura ultra suave que está hecha únicamente con extractos botánicos de ingredientes como el pepino, papaya, manzanilla, piña, arce de azúcar, caña de azúcar, naranja, limón, arándano y aloe vera.

Es un tratamiento facial en gel que es ideal para usar luego de haber pasado todo el día bajo el sol o después de haber sometido a tu piel a tratamientos agresivos. Un producto para usar a diario el cual ayuda a calmar la irritación, hidratar y desintoxicar la piel maltratada.

