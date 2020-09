Los 5 mejores zapatos para que tus hijos estén cómodos mientras estudian en casa

Zapatos

Favorece el rendimiento de tus niños y ofréceles comodidad con estos atractivos zapatos

Este año ha generado profundas transformaciones en nuestras actividades, y estudiar desde casa ha sido uno de esos cambios. Una labor como ésta necesita llevarse a cabo con la mayor comodidad para lograr rendimiento y evitar distracciones.

Además de contar con los implementos propios para estudiar desde el hogar, la ropa y el calzado ocupan un lugar importante en el proceso formativo. Por ello, te sugerimos esta guía de zapatos para que garantices confort a tus hijos mientras estudian desde el hogar.

1. Zapatillas de baloncesto Adidas

Estos zapatos deportivos son una gran opción para que los niños estén en casa cómodos y listos para recibir sus clases virtuales. Este práctico diseño está hecho con cubierta de cuero importado y posee una resistente y suave suela de goma y un sistema de acolchado en la planta para mayor comodidad.

Los colores negro y rojo combinan con todo tipo de ropa y brindan seguridad. Su corte alto y con trenzas permitirán un ajuste más seguro, para que al niño no se le salga el zapato.

2. Zapatos coloridos de New Balance

Con un diseño alegre y bastante colorido estos zapatos deportivos pueden ser del agrado de tus hijos para llevarlos en casa mientras estudian. Poseen en su estructura una suela de goma por lo que sentirán comodidad al caminar con ellos.

El diseño de estos zapatos New Balance llamarán la atención de los niños y no les ocasionará molestias en los pies. Estos zapatos no resbalan por lo que dan confianza en cada paso que den, sea al caminar o al correr.

3. Zapatillas acolchadas antideslizantes

Estas ergonómicas y antideslizantes zapatillas están fabricadas con material sintético y una suela ancha de goma que además tiene un acolchado que le aporta un extra de suavidad al pie. Su parte superior tiene un excelente acabado y está elaborada con cuero artificial de alta calidad.

Estas zapatillas tienen un sistema especial para impedir que los pies suden porque son totalmente transpirables y flexibles. Ideales para que los niños realicen ejercicios como parte de las asignaciones escolares.

4. Reebok Kids de diseño clásico

Este diseño de zapatos Reebok es una gran opción si deseas que tus hijos mantengan la concentración y la comodidad mientras estudian. Diseñados con material de cuero y suela de goma son zapatos adaptables a cualquier tipo de superficie.

Otra ventaja de estos cómodos zapatos es que son unisex. Aunque este calzado es blanco puede limpiarse y lavarse con facilidad por el tipo de material. Son son ideales para correr en lugares abiertos como el jardín de la casa.

5. Zapatos para correr y hacer deportes

Si buscas calzado fuerte y resistente que tenga larga durabilidad, estas zapatillas son las indicadas. Están hechas de suela sintética y su diseño de malla hace que sean ligeras, elásticas y transpirables, perfectas para las clases virtuales de deportes de tus niños.

El diseño antideslizante y acolchado proporciona estabilidad a los niños y evita que se caigan al correr. Con ellas tus hijos pueden practicar distintos deportes al aire libre o correr. Vienen en varias tallas para todas las edades.

