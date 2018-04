Los 5 perfumes favoritos de todos los años para regalar el Día de las Madres

Consiente a las mujeres de tu familia para que se sientan especiales en su día.

En el próximo domingo del mes de mayo se celebrará el Día de la Madre. Si aún no sabes con qué regalo sorprenderla en ese día tan especial, no dudes en darle un perfume, sabemos lo difícil que puede llegar a conseguir la fragancia perfecta, por esto no pierdas tiempo buscando entre una infinidad de perfumes, ya que en este articulo repasamos algunos de los perfumes que más gustan a las mujeres por su popularidad en el mercado y agradables fragancias.

El perfume Guess Seductive de la casa Guess, pertenece a la familia olfativa floral y frutal para mujeres. Notas de raíz de lirio, bergamota, jazmín, flor de naranja, vainilla, olíbano y madera de cachemira. Contenido neto de 1.7 oz líquidas.

Este perfume debutó en el año 2010 y desde ese momento se hizo muy popular en el mundo femenino, logrando así estar entre los más vendidos a nivel mundial y el número 51 en ventas de amazon.

Este perfume está destinado para la mujer y su fragancia proviene de las rosas, orquídeas, violetas y almizcle de zarzamora, que le proporcionan un sensual aroma. Este perfume está envasado en un frasco de spray de 3,4 oz.

Se trata de una fragancia radiante, sensual, sofisticada que celebra el renacimiento de la extrema feminidad, se puede usar para toda ocasión tanto para el día como la noche, y para cualquier evento que requiera elegancia.

Este perfume se abre con notas de mandarina, fresa, para luego sorprende con el aroma de hermosas flores: de lirio de los valles, clavel picante y violeta. Y por último, cierra con sándalo suave. Contenido neto de 1,7 ft.

Eternity debutó en el año 1988, y desde ese momento ha mantenido las ideas de romance, amor, intimidad y compromiso a través de sus imágenes publicitarias. Es ideal para ser usado con esa persona especial en una cita romántica.

El perfume Carolina Herrera Ch Sublime, está envasado en una botella de spray para mujer de 2.7 oz, y es una fragancia que posee una mezcla de flores de pasión, bergamota, rosa, orquídea y ámbar.

Este perfume fue lanzado por la casa de diseño de Carolina Herrera en el año 2013. Esta fragancia es especial para mujeres que quieren evocar una imagen de seriedad, discreción y elegancia.

Gucci Premiere pertenece a la familia olfativa floral ligera, con una fragancia clásica y discreta. Contiene un mezclando de sándalo, pachulí, azahar y almizcle, además de un poco de frambuesa. Contenido neto de 75ml

Es una fragancia que no deja a nadie desapercibido, garantiza que si lo usas serás definitivamente el centro de todas las miradas. Es ideal para usar en eventos o reuniones importantes.

También te puede interesar: Los 5 perfumes de mujer Chanel más vendidos en Amazon.