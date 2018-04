Los 5 regalos más baratos para regalar en el Día de las Madres

¡Para que el presupuesto no te impida darle un detalle especial en su día!

En mi opinión, el Día de las Madres es uno de los días más importantes en todo el año. ¡Tener a nuestras mamás y poder celebrarlas es una bendición! Si necesitas un regalo que sea especial para llegarle al corazón a esa mujer importante en tu vida; entre estas opciones a continuación encontrarás algunas ideas que se ajustarán a tu presupuesto. Recuerda que lo importante es el detalle, no lo lo que costó.

1. Arte de pared para mamá con poema:

Si estás buscando un regalo para mamá que sea significativo, esta opción de arte de pared puede ser la ideal. Es una manera reflexiva de decir gracias a mamá. Mide 8×10 “, para colgar en la pared o pararlo en un escritorio. Está montado sobre una placa de PVC duradera.

Este poema tiene una tipografía cursiva para darle un toque de elegancia. El estilo de la pizarra agrega un toque personal y la paleta de colores neutros en blanco y negro se adapta perfectamente a la decoración de cualquier habitación. Lo consigues en Amazon por menos de $25.

2. Cartera Aldo Uliradia:

Esta cartera de Aldo está elaborada en material poliuretano, con asas cortas y correa de hombro ajustable. Tiene cierres, broches y detalles dorados, incluyendo un candado con en nombre de la marca grabado.

Una cartera Aldo es un must have en el closet de cualquier mujer. La pueden usar para eventos formales , tipo cóctel o para el diario, como para llevar a la oficina. Tiene un diseño elegante y sofisticado que elevará cualquier look. Aprovecha su precio de descuento en Amazon. La consigues en Amazon por menos de $40.

3. Exfoliante de L’Oréal Paris Pure Sugar:

A toda mujer le encanta darse unos cariñitos y cuidarse la piel. Este scrub Pure Sugar nutre y suavizar saludablemente las pieles secas. Incluye 3 azúcares puras de cocoa. Es un exfoliante facial y exfoliante de labios de exfoliación profunda. Las partículas están hechas con azúcares ricos en minerales que se funden en la piel para una exfoliación suave pero eficaz.

Este exfoliante de azúcar en la cara deja la piel más refinada, se siente más suave y lisa al eliminar eficazmente el aceite de la suciedad y las impurezas, puliendo suavemente la piel opaca. Apto para todo tipo de pieles y también se puede utilizar para suavizar y refinar los labios. Para obtener mejores resultados, use 3 veces por semana. Lo consigues por menos de $10 en Amazon.

El perfume Anniversary de Vera Wang viene con fragancia de mandarina y la bergamota, lo que le da un toque de frescura. También se caracteriza por ser floral, y de con aroma a cedro, ámbar y lirio.

Vera Wang nos presenta una fragancia floral afrutada dirigida a mujeres jóvenes. Es un perfume versátil que se adapta tanto en el día como en la noche, gracias a la fragancia ligera pero con muy buena fijación. Lo consigues en Amazon por menos de $30.

5. Collar de corazón con piedra azul:



Si quieres dar un detalle de joyería, esta opción puede ser la ideal. Este collar de corazón tiene un grabado que dice “Te amo hasta la luna y de regreso”, de oro blanco de 18Q sobre plata esterlina y extensor ajustable. Incluye una piedra azul con diseño de May Birthstone. Viene en una caja de regalo de joyería fina azul marino. Viene en varios colores a escoger.

El color plateado y el diseño minimalista de este collar de corazón lo convierten en un complemento elegante para la colección de joyas de cualquier mujer. Lo consigues en Amazon por menos de $40.

