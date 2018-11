Los 5 regalos más buscados para obsequiar a una mujer en Navidad

¡Los regalos clásicos y tradicionales nunca fallan!

¿Quieres sorprender a tu esposa, madre, hermana, cuñada, abuela, o amiga con un detalle esta navidad? Aquí tienes nuestra selección de regalos para todo tipo de gustos y para todos los bolsillos. Seleccionamos algunos de los que son muy populares cada año, para que puedas irte a la segura al momento de comprarlo.

1. Un perfume: Women de Calvin Klein

Puede parecer un obsequio muy común, pero es una de las cosas que a las mujeres más les gusta. Procura averiguar qué fragancia es su preferida.

Esta fragancia fue creada por Raf Simons como director creativo de la casa Calvin Klein. La botella presenta al ojo femenino como una metáfora de una visión del mundo y un reflejo de uno mismo. Creado por la artista Anne Collier, el motivo de arte visual representa un emblema de la campaña de mujeres y sirve como fuente de fuerza y emoción.

Sus ingredientes son a base de eucalipto, y cedro para una composición amaderada y de flora. Inspirada en la libertad inherente y la realidad empoderada de las mujeres modernas, esta fragancia celebra el espíritu y poder femenino.

2. Unas joyas: Pendientes de Plata esterlina

A todas las mujeres les encantan las joyas. No es necesario que sean de oro, plata o metales preciosos. Existe bisutería hermosa y fina que cuesta mucho menos dinero.

“Bellos aretes, muy bonitos, ligeros y lo suficientemente cómodos como para dormir con ellos. Los he estado usando durante unas semanas, me duché con ellos, los he puesto en limpiadora de joyería, y hasta el momento ellos están en perfecto estado y se ven más caros de lo que parecían. Me encantan usarlos con jeans y vestidos“. Por: NoVaGrlon – 5.0 de 5 estrellas,

Consientela con un set de jabones naturales para que pueda disfrutar de un baño relajante.

“¡Qué deliciosos jabones! No, no los comí, pero de seguro que quería, son fragantes y sedosos, y hacen que mi piel brille. Están hechos de ingredientes naturales. No existe nada más delicioso para consentirse a sí mismo. Definitivamente los reordenaré“. Por: Sophleeon – 5.0 de 5 estrellas.

Otra opción de jabones artesanales…

Jabón artesanal BARRAS:

Barras es un jabón artesanal creado a base de aceite vegetal. Su calidad e ingredientes naturales se seleccionan teniendo en cuenta todos los tipos de piel, alimentándolos con las propiedades necesarias que la naturaleza tiene para ofrecer en una sola barra de jabón. Su creadora, Tanairi Miranda, combina en ellos los minerales correctos para adaptarlos a las necesidades de cada piel.

Con más de 15 opciones a escoger, encuentras entre almendra, aguacate, mocha latte, menta, espinaca, lavanda y muchos más. Yo personalmente los he usado y puedo compartirles lo encantada que estoy con ellos; por su olor, por como se siente mi piel después de usarlos, y porque hacen mucha espuma al usarlos. Estos jabones son creados en Ponce, Puerto Rico.

4. Una cartera: Una original de marca o la versión económica:

La versión original Coach está disponible desde $110.39 a $319.99.

La versión económica está disponible por $24.98.

Regalar una cartera o bolso, nunca falla. Esta cartera, versión económica, es de material de piel sintética de calidad. Todos los accesorios están chapados, y tiene una cinta negra en el frente tipo lazo. Puedes usarla con cualquier atuendo que quieras combinar. Este es un bolso estructurado que significa que es rígido y se mantendrá por sí solo, con eszpacio para muchos artículos a llevar. El interior de la cartera está completamente forrado con un material similar al satén y tiene 3 bolsillos.

Tiene dos asas cortas, pero viene también con una correa para el hombro más larga que es ajustable, en caso de que no tengas ganas de cargarla en el antebrazo todo el día. En el interior, hay dos compartimentos principales, además de un bolsillo con cremallera en el centro, y bolsillos laterales más pequeños. Su longitud es de 13.4 pulgadas, la altura de 8.3 pulgadas, el ancho es de 5.9 pulgadas.

5. Un libro: “La mujer de mis sueños” , por Luz María Doria (Productora ejecutiva de Despierta América).

Puedes regalarle uno de motivación y de crecimiento personal. Lo importante es tomar en cuenta sus gustos, aficiones, carrera o pasatiempo. ¡Así te aseguras que lo disfrutará a plenitud! Otras opciones maravillosas de lecturas lo son: “Las imperfectas” , por Cristy Marrero, y “Dime qué comes y te diré qué sientes” , por Alejandro Chabán.

“¡Le daría miles de estrellas! El libro más inteligente, práctico y recomendado para las mujeres de cualquier edad. Es divertido y lleno de consejos y relatos que no puedes aprende en ningún lado. Con ejemplos de su vida, la autora te enseña desde cómo quitarte los miedos para soñar en grande, hasta cómo pedir un aumento. Compré 20 libros para regalarle a las chicas jóvenes de mi trabajo como sorpresa… (Estoy segura que les va a encantar) Es un gran manual de éxito que recomiendo con mil estrellas. Felicito a la escritora Luz María Doria, porque definitivamente es una Latina exitosa de la que todos y todas podemos aprender ¡qué sea el primero de muchos!” Por: Luis Balagueron – 5.0 de 5 estrellas.