Los 5 regalos que esperan tus hijos en esta Navidad

Los regalos se consideran parte de la tradición. Demuestrále a tus hijos que el mejor regalo es vivir en paz y demostrar su amor.

La Navidad para mi es una de las épocas más especiales del año. Este es el tiempo para compartir más en familia, para comer rico y por qué no, para comprar regalos para los amigos, colegas, familiares, mi esposo y mis hijos. La decisión no es fácil y de momento pienso, ¿qué puedo regalar?. Por fortuna me llegó una revista de Amazon con muchas ideas, y sin duda la encomienda fue más llevadera; por eso hablaremos de los 5 regalos más esperados por los niños en esta Navidad.

LOL Surprise: Es un juguete de distintos tamaños y colores considerado como un juego nuevo, y realmente es un fenómeno para los niños. Incluye muñecas, bebes que lloran, manitas que cambian de color, animales, zapatos, ropa y una espectacular casa. Las muñecas de plástico cuyo precio fluctúan desde los $15 hasta $180 dólares dependiendo de la colección. A este juego lo que le dá el poder es, el factor sorpresa. Lego Jurassic Park: Los lego nunca pasan de moda y siempre queremos tener alguno en casa. Este juguete es bueno para niños de 7 años en adelante ya que el grado de creatividad y complicación a la hora de crear el diseño es mayor. Puedes encontrar desde trenes, dragones o los famosos dinosaurios que siguen muy de moda. Potato Head: Para nuestros chiquitos también hay juguetes, aunque a veces puede ser complicado porque los niños de 2 años tienden a ser muy curiosos y pensamos primero en su seguridad. El Potato Head es un juguete creado hace muchos anõs, pero ahora llega con una versión interesante y moderna donde se pueden combinar las piezas originales añadiendo piezas donde se puede convertir en un superheroe al estilo de “Iron Man” o “Spiderman”. Seguimos con la línea de regalos para chiquitos y que mejor que los famosos “HotWheels” o carritos con sus pistas. Estas pistas tienen variaciones, distintas alturas y grados de dificultad donde incluye un estuche o caja para guardar la colección de carritos. La tecnólogia es parte de los niños, desde equipo de música, computadoras, pero para los que les gustan las fotografías y ser parte de los famosos “selfies” ahora las cámaras fotográficas son muy populares. Las mismas existen de varios colores e incluyen lentes e impresoras para que puedas hacer el trabajo completo y guardar tus memorias.

Algunas recomendaciones que puedes adquirir:

Casa – LOL Sorpresa incluye más de 85 sorpresas. Es una casa de varios pisos. Las características interactivas incluyen ascensor, luces y sonidos en los tres pisos; piscina real, spa, y arenero.

2. LOL Sorpresa: Cartera estilo perla con 2 juguetes:

Muñeca de edición limitada sorpresa de perla con 1 soporte para muñecas en forma de concha. El estuche de purpurina se convierte en bolso, estuche de almacenamiento y juego de baño.

Incluye el camión del centro de control móvil, que cuenta con una cabina de 2 plazas con techo solar, tirador, y figura de dinosaurio.

Este juego de Mr. Potato Head de Marvel Spiderman contra Iron Man de Playskool combina el Sr. Potato Head con los super héroes de Marvel. Incluye: 2 cuerpos de papas , 2 bases de personajes y 26 accesorios.

5. Elfo – The Elf on the Shelf, A Christmas Tradition:

Lleva la mágia navideña a casa para tu familia este año. El juego original de Elf on the Shelf incliye un Elfo explorador mágico del Polo Norte y un hermoso libro de cuentos para niños, todo en una caja de regalo de recuerdo. Cuando adoptas este Elfo y le pones un nombre, él recibe su mágia navideña y puede volar al polo norte; pero solo cuando las niñas y niños están profundamente dormidos.

¡El mejor regalo es compartir en familia! Eso es lo que pienso se trata el real significado de la Navidad.

Artículo por: Haydeé Rosario, colaboradora de la sección Guía de Compras

www.madrededos.com

@madrededostv