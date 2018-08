Los 5 tipos de maquillaje Maybelline favoritos esta temporada

Mira lo nuevo en maquillajes de Maybelline New York y cómo puedes aplicarlos...

Crea un look de maquillaje completo con la marca de Maybelline, y prueba los productos favoritos de todas las mujeres en esta temporada.

El maquillaje de rostro Maybelline New York te ayuda a lograr un aspecto impecable en tu piel. Te da una apariencia saludable y muy uniforme. ¡A mi me encanta! Maybelline está en pleno “boom!” con nuevos productos, y para las que nos encanta arreglarnos aunque sea con un look natural y sencillo, tenemos que sacarle provecho a esta oportunidad. Aquí en este artículo te comparto fotos de antes y después de personas utilizando el maquillaje, videos para que aprendas a aplicarte el maquillaje, entre otras cosas… ¡Porque yo se que no todas nacimos con la expertise de ser todas unas profesionales del maquillaje! Mira la extensa variedad de texturas y acabados, en líquido, polvos, bronceadores, y más… ¡Hasta para las pecositas como yo!

1. Rubor – Maybelline Facestudio Master Blush Color & Highligh:

Esta paleta de rubor en polvo presenta pigmentos ultra saturados que ofrecen un alto rendimiento de color. Viene con tres colores vibrantes de rubor y un marcador de brillo neutral para cualquier tono de piel. Lo puedes mezclar y combinar a tu gusto.

Esta paleta la puedes encontrar en Amazon por menos de $10.

Mira este tutorial para que aprendas a aplicar el rubor según la forma de tu rostro:

2. Base para la cara – Maybelline New York Dream Liquid Mousse:

Maybelline actualmente tiene dos bases muy populares, la “Fit Me Matte”, y ésta, la Dream Liquid Mousse. Esta base para pieles normales brinda cobertura total de hasta 16 horas de uso. Puedes aplicarla directamente con tus manos, con una brocha o con una esponja de maquillaje.

Alcanza a darte la apariencia de una piel completamente sin poros con un acabado suave. Es ligera, transpirable, y te humecta durante todo el día; haciendo que luzcas como si no tuvieras mucho maquillaje. Es de esos productos que aplicas, aplicas y aplicas y para nada parece que estás llena de maquillaje. La encuentras en Amazon por $6.89.

Antes y después de aplicada la base:

3. Lápiz de cejas – Maybelline Brow Satin:

El lápiz multiusos Brow Satin te da definición, forma y relleno a tus cejas y puede durarte hasta 12 horas. Brow Satin es un dúo, de aplicación fácil en solo dos pasos para un look completamente natural. Viene en varios colores a escoger según el color de tus cejas. También lo puedes utilizar para completar el maquillaje con la moda de aplicar pecas. Abajo podrás ver un video de cómo lograr el look con pecas.

Quienes sufren de alopecia también tienen este lápiz como opción, ya que la textura hace que en su defición parezcan vellos.

Mira este look de maquillaje natural con pecas para el diario:

4. Lápiz de labios – Maybelline New York Color Sensational Vivids:

Atrévete a llevar un color vibrante en tus labios con los Sensational Vivids de Maybelline. ¡Estarán muy de moda en la primavera! Estos labiales son de pigmentación vibrante y brillante. Vienen en 10 diferentes colores a escoger para todo tono de pieles.

Proveen una sensación cremosa para proteger e hidratar tus labios. Puedes conseguirlo en Amazon por menos de $10.

Para mejores resultados de su uso, sigue estos pasos:

Paso 1: usa un cepillo de dientes de bebé para exfoliar sus labios antes de aplicarlo. Esto permite que el pigmento de color se aplique de manera más uniforme.

Paso 2: aplica el color comenzando en el centro de tu labio superior.

Paso 3: aplícalo desde el centro hacia los bordes exteriores de tu labio, siguiendo los contornos de tu boca.

Paso 4: deslízalo por todo el labio inferior y masajea los labios.

Paso 5: si tu cutis tiene matices cálidos, elige un tono coral o rojo. Si tienes un fondo fresco y claro, prueba con un tono rosa o fucsia.

5. Mascara – Maybelline New York Lash Sensational:

La mascara New York Lash Sensational le da un efecto abanico a tus pestañas. Puedes utilizarla tanto durante el día como para una salida nocturna.

Por si no lo sabías, hay de 90 a 150 pestañas en el párpado superior y de 70 a 80 en el párpado inferior que se van perdiendo con la edad. La fórmula líquida ultrafina de Lash Sensational te ayuda a parecer que tienes más, ya que recubre las pestañas haciendo un efecto de relleno. Está dentro de las TOP 15 mascaras más vendidas en Amazon.

Modo de aplicación:

1. Usa la curva interna para llegar a las raíces de las pestañas

2. Sigue la aplicación en las puntas de las pestañas con las cerdas más largas para desplegarlas.

Mira el impacto que logra en las pestañas cuando la aplicas:

