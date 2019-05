Los 6 mejores jupsuits plus size para estar cómoda y fresca en los días soleados

Una prenda fresca, cómoda y práctica para los días de verano.

Cuando la temporada de calor y los días soleados están cerca, lo más recomendable es contar con conjuntos sencillos, frescos y totalmente cómodos para que no sufras ningún tipo de molestias en tus salidas o eventos sociales. Por tal motivo, no debes perderte la selección que traemos para ti de los mejores jumpsuits para chicas plus, con los que podrás estar fresca, cómoda y lucir como una diva.

1. Jumpsuit con cuello en V y mangas con transparencias

Jumpsuit de manga larga y cuello en V en un elegante tono negro. Este jumpsuit tiene cintura alta, pantalones de pierna ancha y ajuste delgado, lo cual crea una ilusión atractiva de curvas.

Este modelo de jumpsuit destaca por su apariencia sexy y elegante a partes iguales. Ideal para todo tipo de salida o evento social. El mismo debe lavarse a mano cuidadosamente.

2. Jumpsuit blanco sin mangas

Jumpsuit largo sin mangas para todo tipo de mujer. Disponible en un clásico color blanco. Confeccionado con material 100% de poliéster y elastano. Tiene cuello redondo, cremallera trasera y revestimiento de gasa.

Diseño elegante y corte clásico. Este jumpsuit es perfecto para vestir en ocasiones casuales, semi formales o algún evento social que tengas en espera.

3. Jumpsuit de lunares con escote profundo

Atractivo diseño de jumpsuit sin mangas para mujeres de una sola pieza. Elaborado con tejido de poliéster y elastano.

Este jumpsuit destaca por su estilo único de lunares, así como por su tejido fresco y sencillo para vestir en ocasiones casuales, semi formales o en alguna salida especial.

4. Jumpsuit con hombros descubiertos

Elegante modelo de jumpsuit para mujer en color rojo vino. El diseño presenta un encaje frío con manga 3/4 y un material de fibra suave, cómodo y transpirable. Además posee un cierre de cremallera que se ajusta en la parte posterior del cuerpo. Dispone de tres diferentes tamaños para elegir.

Perfecto jumpsuit con mangas para uso diario, vestir en salidas nocturnas, viajes o durante algún evento social que tengas presente. Elaborado con un tejido fresco, sencillo y atractivo.

5. Jumpsuit con cuello cruzado

Diseño de jumpsuit confeccionado con material 100% poliéster y un encaje sensual sin espalda. Dispone de unos bolsillos funcionales, pierna ancha y cierre trasero. De tejido suave y cómodo para una experiencia más agradable de uso.

Es una pieza cuerpo completo para vestir en todo tipo de ocasión casual. Podrás lucir tu espalda en un estilo clásico y elegante por igual.

6. Jumpsuit con mezcla de estampados

Jumpsuit para mujer que presenta un diseño clásico y sexy de cuello en V. Elaborado a partir de 95% poliéster y 5% spandex.

Opción de jumpsuit suave y confortable. Lucirás una figura atractiva vistiendo este jumpsuit de una pieza con clásico cuello en V. Ideal para salidas diarias o nocturnas.

