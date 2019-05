Los 6 mejores mahones para hombres plus size por menos de $40

Los hombres plus también merecen lucir ropa que les quede bien.

Los jeans son la prenda por excelencia que no pasan de moda y pueden ser usados para cualquier ocasión. Escoger el modelo que se ajuste perfecto al cuerpo a veces resulta complicado, y para las personas plus size aún más. Si este es tu caso y estás renovando tu armario, no puedes dejar de revisar estos modelos de algodón de mahon que consigues por menos de $40.

1. Pantalón estrech Amazon Essentials

Pantalón fabricado en algodón y elastano de corte ajustado. Posee 5 bolsillos, botón y cierre de cremallera.



Un diseño clásico y cómodo para aquellos hombres que les gusta usar los pantalones con un ajuste medio. Viene en distintas tonalidades.

2. Pantalón prelavado Amazon Essentials

Pantalón prelavado de algodón y elastán de ajuste medio. Posee cinco bolsillos, botón y cierre de cremallera.

Cómodo y básico, un modelo que puede ser usado a diario con franelas o camisas unicolores y estampadas. Es apto para lavar a máquina.

3. Pantalones anchos WoowTry

Pantalón bota ancha con estilo manchado en la parte trasera y delantera. Posee bolsillos, botón y cierre de cremallera. Está disponible en distintas tonalidades de azul.

Para aquellos hombre de estilo urbano, este modelo no pasa de moda y lo hará lucir al mejor estilo de cualquier skate o cantante de hip hop.

4. Pantalones con liga IdealSanXun

Pantalón de algodón con cintura elástica, bolsillos laterales inclinados y bolsillos traseros con botón.

Un modelo sin botones ni cierres que podrás usar en cualquier época del año. Queda holgado en la cintura y las piernas, por lo que no maltrata ni deja marcas en la piel.

5. Pantalones oscuros Amazon Essentials



Pantalón unicolor liso fabricado en algodón y elastán. Tiene cinco bolsillos y cierre de cremallera.

Para los hombres plus size que les gusta vestir elegante, este modelo atemporal puedes usarlo en el día o noche, con tenis y zapatos de vestir de acuerdo a la ocasión.

6. Pantalones holgados The Senior Shop

Pantalón de algodón con cintura elástica. Incluye cierre de cremallera, botón, cuatro bolsillos y trabillas para cinturón.

Un modelo liviano y cómodo que permite que la piel respire para evitar la sudoración. Viene en distintas tallas plus size y queda holgado al cuerpo.

