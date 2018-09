Los 6 mejores productos As Seen on TV para el cuidado y mantenimiento de tu auto

Cuídalo y mantenlo como nuevo sin mucho esfuerzo.

Seguro en algún momento has tenido la oportunidad de ver alguno de los infomerciales de los productos As Seen on TV; a lo largo de los años nos ha presentado artículos innovadores que hacen de las tareas cotidianas algo más simple de realizar. Si te gusta tener tu auto en optimas condiciones, seguro te interesarán algunos de estos productos para mantenimiento de vehículos de “As Seen on TV”.

1. As Seen on TV: Compresor Oasser

Se trata de un compresor de aire portátil que cuenta con un motor de 2 caballos de fuerza y tiene la capacidad para llenar neumáticos con una presión de hasta 130psi; este modelo incluye adaptadores para todo tipo de neumáticos, una batería adicional y un cargador portátil. Esta herramienta tiene una luz LED incorporada, muy útil para resolver emergencias durante la noche.

Un producto resistente, práctico y eficiente, el cual está diseñado para brindarte la comodidad de poder tener tus neumáticos con la presión de aire correcta en todo momento. Este producto incluye su propio estuche viajero.

2. As Seen on TV: Cars Guys

Un producto hecho en los Estados Unidos que está formulado para ayudar a restaurar tapicerías de cuero, vinil o plástico; este producto es completamente resistente al agua y cuenta con una fórmula patentada que le devuelve el brillo y color a los asientos de tu auto. Esta crema restauradora incluye su propia esponja.

Hablamos de una crema milagrosa la cual está diseñada específicamente para brindarle a la tapicería de tu auto un aspecto renovado. Este artículo se seca al contacto con la superficie de los asientos y no deja residuos tóxicos.

3. As Seen on TV: Detail Doctor +

Un producto elaborado por los expertos en el cuidado y mantenimiento de vehículos, se trata de una cera con una fórmula que puede ser usada tanto en el exterior de tu auto como en la tapicería del mismo. Este producto de 237ml está especialmente diseñado para devolver el brillo a superficies de cuero, vinil e incluso fibra de vidrio.

Una cera de calidad profesional que cuenta con la aprobación de Danny Koker “El Conde”. Este limpiador es ideal para recuperar el brillo y color de autos que han sufrido deterior por óxido, suciedad o desgaste general.

4. As Seen on TV: Syman Aspiradora Portátil

Se trata de un accesorio para aspiradora que cuenta con cerdas flexibles las cuales no solamente le brindan más alcance a los lugares difíciles, sino que hacen de este aditamento una pieza perfecta para una limpieza minuciosa de tu auto, casa e incluso tu mascota.

Un accesorio único que hace del mantenimiento intensivo una tarea que puedes realizar en cuestión de minutos. Esta herramienta está disponible a un precio que se adapta con facilidad a presupuestos ajustados.

5. As Seen on TV: DashCam Pro

Una cámara HD con una resolución de 1280×960 megapíxeles de tamaño compacto que puedes instalar con facilidad en tu espejo retrovisor, este accesorio cuenta con una base que le permite rotar 360 grados. Esta cámara incluye un lente de visión nocturna.

Un accesorio moderno y eficiente que puede sacarte de un apuro rápidamente y además te permite registrar todo lo que le ocurre a tu auto incluso en los momentos que no te encuentras dentro de él. Esta cámara de seguridad tiene capacidad para una memoria Micro SD de 32G.

6. As Seen on TV: Ontel Micro Mechanic

Un sistema que puedes instalar con facilidad el cual te brinda una información detallada de cualquier tipo de falla que pueda presentar el motor de tu auto; este accesorio es compatible con cualquier vehículo y cuenta con bluetooth para enviar la información directo a tu teléfono. Este artículo cuenta con una aplicación compatible con los sistemas operativos iPhone y Android.

Un accesorio de alta tecnología que te dice exactamente qué problemas está presentando el motor. Este sistema de monitoreo puede ser tuyo por tan solo $29.

